Национальный парк «Югыд ва» с каждым годом притягивает все больше туристов.

На календаре – сентябрь. Для хозяйки приюта, расположенного на правом берегу реки Кожим, Марины Малышевой это означает, что можно немного выдохнуть. Туристический сезон заканчивается, гостей будем поменьше. Но не работы. Работы у госинспектора Нацпарка всегда много.

Марина – коренная интинка. До «Югыд ва» она 22 года отработала в банке. Туризм был ее хобби, а с 2019-го стал любимой работой. Сегодня приют «Переправа» – ее второй дом. Точнее, даже первый.

Дорога не для слабаков

– Вы живете здесь, на переправе, постоянно?

– Практически так. В город, конечно, езжу: нужно закупить продукты, сделать офисные дела и документы, привести себя в порядок. Но душа прямо рвется скорее вернуться. На данный момент «Переправа» – это смысл моей жизни: встречать людей, оказывать им помощь, гостеприимство. Это же здорово, когда народ идет сплавом, льет дождь, температура не выше 10 градусов, а тут стоит большой теплый дом на 18 человек, где можно обогреться, посушиться, где помогут, накормят и хлеба дадут… «Переправа» – это причал для всех.

Лето, конечно, у нас короткое, два месяца всего, зато какая шикарная осень! Мы принимаем гостей круглогодично. Людей в последние годы стало приезжать заметно больше. Приезжают на каникулы, на все выходные и праздники, даже на Новый год. Осенью-зимой – в основном из Инты и Печоры, а летом – со всей России.

– Дорога до вас, конечно, одно название. Не для слабаков.

– Приют расположен в 70 км от Инты, дорога ужасная. Но, с другой стороны, отдаленность от города имеет и свои плюсы. Это граница между цивилизацией и истинным миром, где можно наслаждаться настоящей жизнью. Здесь нет интернета, сюда приезжают наслаждаться природой, не думая о проблемах, которые остались в городе. Если погода плохая, то приходится даже побороться за жизнь. Развести костер в дождь – это непросто, если рядом нет сухих дров. Здесь сам себя проверяешь, насколько ты способен выживать. И получаешь удовольствие, когда понимаешь, что – можешь.

Для тех, кто хочет сюда приехать, плохая дорога не препятствие. Сюда можно добраться на транспорте высокой проходимости – «Урале», треколе. При желании можно доехать и на «Ниве». У нас много велосипедистов и даже тех, кто идет пешком. Если идти до озера Большое Балбанты, к самой высокой точке Урала – горе Народной, это вообще 120 км. Иногда я думаю: была бы хорошая дорога, было бы хуже для природы. Тогда здесь был бы неиссякаемый поток туристов. Дорога – тот барьер, который отсекает слабых.

– Все, кто хочет подняться на Народную или на Манарагу, останавливаются у вас?

– Не обязательно. Те, кто добирается поездом до Инты, едут 5 часов до переправы, а затем, не останавливаясь, переправляются через реку, и еще час до базы Сана-Вож, а далее на «Желанное». К нам едут либо целенаправленно, либо сплавщики, которые идут по Кожиму, останавливаются отдохнуть. Кожим – речка спокойная. А кто посмелее и готов на экстрим, идут по Балбанью – это уже 4-я категория сложности. Здесь нужно быть готовым и к погодным условиям, и к порогам.

Суровые горы и нежные чувства

– Вы – соавтор фильмов о «Югыд ва», которые дважды занимали первое место в конкурсе «Диво России».

– В основном снимаем мы с Ильей Пузановым, он как кинооператор, а я его сопровождаю и подбираю места и сюжет. Хотя чаще все равно получается сплошная импровизация.

В этом году снимали уже четвертый фильм. Мы планировали показать истоки рек Приполярного Урала, озеро Верхнее Балбанты, откуда начинается река Балбанью, верховья реки Кожим, истоки Косью. Но погода в июле была настолько суровая, что мы даже не смогли подняться на Народную. У нас было запланировано восхождение в честь 80-летия Победы, однако 19 июля был шквалистый ветер, дождь, град, снег, все палатки на стоянке Валдик посдувало.

Зато фильм получил неожиданный поворот. На фоне суровых гор и экстремально холодной погоды у нас вдруг нарисовалась линия любви. В реальном времени один из моих туристов-волонтеров, который приезжает со своей девушкой к нам уже не первый год, делает предложение руки и сердца. И мы сюжетную ниточку сразу поменяли: будут у нас не только суровые горы, но и нежные чувства. Предложение он хотел сделать на Народной, а сделал на скале Бегемот возле базы Сана-Вож.

А если «Баба» не в духе?

– Горы для вас – как живые, вы с ними разговариваете?

– Традицию с уважением говорить с природой мы переняли у своих старших коллег. Каждый раз, когда группа приходит на какое-то сакральное место, вспоминаем про его хозяина. Здесь ведь царствуют языческие боги. На Кожиме есть каменные истуканы: «Баба» и «Старик». Они служили местом жертвоприношения. Местные жители почитают их как священных. К таким местам нужно относиться бережно и с пониманием. Я говорю туристам: «Посмотрите, улыбается «Баба» или хмурится? Может, и не стоит к ней сегодня идти с просьбами. И подумайте крепко перед тем, как что-то просить. Желание исполняет, но берет дорого». Или гора Еркусей (Шаман-гора) – там тоже лучше не шутить. Местные очень трепетно к ней относятся.

– Вы не боитесь одна ходить по лесу?

– Однажды я целый месяц жила одна на базе Сана-Вож. Мужчины уехали заготавливать дрова для туристов, а я осталась одна. Это был август, уже темные ночи. И первое время был панический страх темноты. Я не боялась людей, животных, а страшилась чего-то мистического, потустороннего. Боялась выйти за порог дома, спала с включенным фонариком. Утром специально обошла те места, где ночью казалось кто-то ходит. Все нормально, никаких следов нет – это выдуманные страхи. Я не говорю, что не надо опасаться диких животных. Там их много, в том числе медведь и росомаха, поэтому не стоит пренебрегать безопасностью. У нас всегда с собой средства защиты – файеры, дымовые или звуковые хлопушки.

Был такой случай. Мы были на «Переправе» вдвоем, готовились к встрече очередной группы. Я готовила борщ, жарила лук, шкварки. Запахи, наверное, разносились на всю реку. И вот прибегает мой напарник: «Марина, к нам кто-то плывет!». А была уже поздняя осень. Кто это, думаю, такой безбашенный? Спустились к реке, достаю телефон, приближаю картинку и вижу… медведь! Наверное, на запах приплыл. У нас горел свет, работал генератор – он вовремя одумался и повернул обратно.

– Чему природа учит людей?

– Многому. Например, экономии ресурсов. И я говорю туристам: когда топите печь, зря не жгите дрова. Развели костер, приготовили поесть и раскидайте угольки, чтобы потом было легче развести снова. Для заготовки дров выделяются специальные делянки. Не просто так – пошли в лес и нарубили. Мы их сами рубим и привозим на базу. Зимой я самолично таскала бревна. Дрова – это не безлимитный резерв. Для того, чтобы электричество было, выделяется бензин для генератора. Есть норма по расходованию. Все в режиме экономии, даже вода. У нас высокий берег – и ведрами не наносишься. Закачиваем помпой, а это опять же бензин.

Раны земли

– На Кожиме когда-то работала артель Вадима Туманова.

– В прошлом году у нас была ретропоездка, приезжали ветераны, которые занимались разработкой золота под его руководством. Им всем уже за 70 лет. Рассказывали, как все это происходило, о самом Туманове и о том, как много еще здесь осталось золота. Но, честно говоря, мы бы не хотели, чтобы производство возобновилось. Пусть золото пока там лежит, а река останется живой, чистой. Здесь наконец-то начала восстанавливаться популяция хариуса. Природа берет свое, ведь прошло уже полвека, но полигоны еще видны, выработки, которые были вскрыты. Потихоньку они зарастают, но видно, что реке было очень тяжело. Может, когда найдутся какие-то щадящие методы добычи…

– А что говорят тумановцы о том, что они оставили после себя?

– Они прекрасно понимают, что нарушили целостность красоты, но… Они говорят так: было дано задание – добыча золота для государства. Как могли, они его добывали. Больше всего они вспоминают о работе команды, о слаженности и дисциплине. Команда работала очень эффективно. Дорога на Кожим ведь тоже построена благодаря им.

– А здесь есть какой-то памятный знак Туманову?

– Нет. О том, что это легендарная личность – все знают. В офисе Интинского филиала парка есть специальная экспозиция, которая рассказывает о том периоде. И сама база Сана-Вож – памятник Туманову. Она была построена для работников артели.

Живая вода – это счастье

– Есть ли у вас в Нацпарке вакансии?

– Устроиться можно, текучка кадров существует, потому что зарплата, к сожалению, небольшая. Хотелось бы, чтобы нас лучше обеспечивали. В период осенне-весеннего нерестового периода, когда нужно охранять реку и рыбу, у нас не хватает ни людей, ни техники. Те же квадрокоптеры и мощные лодочные моторы точно не помешали бы. Тогда бы и река быстрее восстановилась, и популяция рыбы. Да и в целом здесь было бы больше порядка.

Приехать сюда – это память на всю жизнь. Конечно, это для особой категории людей – тех, кто поймет и оценит, а таких, к счастью, много. «Югыд ва» – это наше достояние. Живая вода восстанавливает силы, лечит и дарит реальное счастье.

Подготовила Елена ШЕЛЕСТ.

P.S. Газетный материал, к сожалению, не может передать визуальную картинку. Увидеть красоту Нацпарка «Югыд ва» и познакомиться с Мариной Малышевой поближе можно в передаче «Человек Северный», которая выйдет на телеканале «Юрган» 22 сентября в 20.00.

Фото со страницы героини в социальной сети ВКонтакте