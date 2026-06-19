Прошло полторы недели с тех пор, как над Ухтой встал черный столб дыма. Мэр Марина Метелева тогда же отрапортовала: открытое пламя потушено, поводов для волнений нет. Но город до сих пор живет с закрытыми окнами. И назвать это просто «бытовым неудобством» никак нельзя.

13 июня глава Ухты вновь вышла на связь в своем канале. «Некоторые из вас отмечают запах гари и дымку, – написала она. — Прекрасно понимаю ваше недовольство и разделяю беспокойство. К сожалению, возгорания на таких объектах не проходят бесследно. Открытое пламя потушено, но на глубине продолжается тление». Слова, безусловно, честные, но проблема-то никуда не делась. И с тех пор – тишина. Хотя, судя по жалобам людей, дышать легче не стало.

«Свалка дымит, но вяло, в сторону города дыма нет», – пишут одни. Другие возражают: «Вчера в автобусе можно было задохнуться». Жители улицы Бушуева и проспекта Ленина жалуются на запах, который стал уже привычным, но от этого не менее опасным. Некоторые всерьез говорят о судебных исках к оператору мусорного полигона. Складывается впечатление, что власти просто ждут дождей. Один прошел, но тление в глубине – процесс долгий. Без специальной техники, способной раскапывать многометровые очаги, не обойтись.

А режим, который дал бы доступ к резервному фонду, так и не объявляют. Каждый новый день – это концентрация диоксинов и других токсинов, которые оседают в легких.

«Надо писать в прокуратуру, а то так и будем дышать канцерогенами», – резюмируют горожане.

Скриншот видео телеканала «Юрган».