Оптимизацию, а по сути ликвидацию ряда школ и детских садиков в Печорском районе местные жители называют «трагедией». По их мнению, ее может предотвратить только один человек в стране – Владимир Путин.

Одно из учебных учреждений, попавших под удар, – это школа № 53 в поселке городского типа Изъяю. Но это не просто школа, как считают родители учащихся, а уникальный кадетский центр образования, гордость всего Печорского района, «кузница характеров и настоящая школа жизни».



«Наша гордость»



Первый кадетский класс в школе был открыт ровно десять лет назад, сегодня их уже пять (с 5 по 9 классы), в них кадетское образование получают 73 воспитанника. Педагоги школы – не просто учителя, они – наставники, чей опыт признан на республиканском уровне. В 2023 году здесь проводили республиканский семинар «Кадетский класс: эффективные практики воспитания и образования».

– Мы все видели этих детей, видели, с какой гордостью и выправкой они маршируют на парадах, – рассказывает депутат Совета Печорского района Денис Гудзоватый. – Как уверенно держат в руках оружие на соревнованиях по сборке-разборке автомата. Как грациозно танцуют на кадетских балах и как стратегически мыслят за шахматной доской. Здесь растут не просто ученики – здесь растут будущие защитники Отечества, ученые, лидеры, готовые служить своей стране. И что же? Все это хотят перечеркнуть одним росчерком пера. Ликвидировать школу – значит, похоронить уникальную систему кадетского образования во всем Печорском районе. Это удар не только по детям и учителям. Это удар по самому поселку. Школа – это его сердце. Пока бьется сердце, есть жизнь, есть будущее. Закроют школу – начнет угасать и поселок.



Стереть «с карты образования»?



Родители кадетов не намерены мириться с решением, принятым чиновниками. Они записали видеообращение на «прямую линию» Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, пишут письма во все инстанции.

Авторы видеообращения сделали акцент на том, что поддерживают позицию Владимира Путина, который призывает «крепить патриотизм и развивать кадетское движение». Собственно, именно этим и занимаются в поселке Изъяю. Однако чиновники хотят стереть уникальное учебное учреждение «с карты образования». «Не дайте чиновникам похоронить живое патриотическое дело!..» – взывают родители кадетов.



Сергей ПАВЛОВ.