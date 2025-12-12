Альянс руководителей региональных СМИ (АРС-ПРЕСС) и внешнеполитическое ведомство России осуществляют совместный проект «Рядом с министром». В рамках этого проекта журналисты из российской провинции получили возможность сопровождать Сергея Лаврова в зарубежных поездках.

В одной из таких поездок побывала и журналистка из Коми, специальный корреспондент нашей газеты Анна Манюк. Предлагаем ее репортаж о международной конференции по евразийской безопасности, которая состоялась недавно в Минске.



В последнее время ходили недобрые слухи, что у министра Лаврова проблемы со здоровьем. Но на конференции в Минске он выглядел хорошо и держался по принципу «Не дождетесь!».

Огни большого города



27 октября российская делегация во главе с Сергеем Лавровым вылетела из Москвы в Минск на правительственном борту «Ту-214». Дипломатов сопровождал пул аккредитованных журналистов.

Столица Беларуси встретила нас пасмурной погодой. Журналистов разместили в отеле «Беларусь» – «высотке» с панорамными видами, символе советской эпохи. Минск произвел впечатление чистого и просторного города. Широкие улицы, идеально ровный асфальт, ухоженные фасады зданий с продуманной архитектурной подсветкой, теплый свет фонарей – все это давало ощущение основательности и порядка.

Наряду с рекламой кафе, банков и магазинов непривычно было видеть ярко горящие вывески с надписью «Казино». В России мы уже давно привыкли к тому, что игорные заведения существуют лишь в специальных зонах, в Минске же это – элемент городского ландшафта. Впрочем, посетить здешнее казино, как и другие заведения города, спецкору «Трибуны» не удалось – программа форума была слишком насыщенной.



Коми – «загадочная» республика



Рабочий день начался с выезда в выставочный центр «Белэкспо». На входе – усиленный контроль. В пресс-центре – инструктаж по жестким правилам съемки.

Здесь, в выставочном центре, я встретила известного историка, постоянного спикера на российском телевидении, депутата Национального собрания Республики Беларусь Вадима Гигина.

Узнав, что я из Коми, депутат поделился своими воспоминаниями – оказалось, он с детства слышал о Сыктывкаре.

– Моя тетя была замужем за военным, какое-то время они жили в Сыктывкаре. Республика Коми всегда ассоциировалась у меня с чем-то родным, хотя я там ни разу не был. Когда она к нам приезжала, рассказывала, что там большая часть года – зима, и я всегда представлял, как же все это выглядит. И смотрел на карту – большой, загадочный, но удивительно близкий регион.

– А вы знаете, что Коми – родина лыж, а коми охотник Йиркап – первый лыжник? У нас находится самая древняя лыжа в мире, ей восемь тысяч лет.

– Нет, не слышал, но никогда в этом не сомневался! – рассмеялся белорусский историк.



Ба, знакомые все лица!



Под вспышки фотокамер на конференции появились посол России в Беларуси Борис Грызлов, Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, директор Каспийского института стратегических исследований, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Журналисты перешли в режим нон-стоп, стараясь взять комментарии у гостей форума. Среди них было несколько лояльных Москве представителей стран Европы, а также КНДР и даже экзотической Мьянмы.



Привет от «батьки»



Пленарное заседание открыл президент Беларуси Александр Лукашенко. Он поблагодарил участников, которые прибыли в Минск, несмотря на давление со стороны Запада. Заодно «батька» (так его называют сами белорусы) раскритиковал Литву за закрытие границ под абсурдным, по его мнению, предлогом накануне форума.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (кстати, свою речь он начал на русском языке) подверг сомнению эффективность антироссийских санкций, наносящих вред самому Евросоюзу.

Сергей Лавров в своем выступлении констатировал, что Евразия стала центром нарождающегося многополярного мира. Он осудил отказ Запада принять факт завершения его доминирования и продолжение расширения НАТО. Министр подчеркнул готовность России к дискуссиям по укреплению евразийской безопасности.

В перерыве Лавров провел встречу с венгерским коллегой Сийярто. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие, а также украинскую проблематику, отметив важность защиты прав нацменьшинств.



Роль регионов



Технический инструктаж успели провести всего за несколько минут до начала пресс-конференции, в которой участвовали только российские СМИ. Сергей Лавров подвел итоги пленарного заседания:

– Белорусские друзья выдвинули инициативу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Активно ее поддерживаем. Уже несколько стран выразили готовность участвовать в процессе ее разработки. Это наверняка займет какое-то время, но, тем не менее, цель поставлена. Будем к ней двигаться, – заявил министр.

Руководила пресс-конференцией Мария Захарова – официальный представитель МИД России. За 23 минуты журналисты «Российской газеты», «Комсомольской правды», «Коммерсанта», «Ведомостей», «Звезды», «Известий» успели задать Сергею Лаврову семь вопросов. А завершил пресс-конференцию вопрос народной газеты «Трибуна».

Тут следует пояснить контекст темы, которую мы предложили господину Лаврову. Россия – это Федерация, поэтому внешней политикой имеют право заниматься и ее субъекты. В частности, наша республика уже много лет поддерживает прямые экономические и культурные международные контакты со странами СНГ, с той же Беларусью. Однако в последние годы горизонтальные связи Коми с рядом стран (например, с Арменией, Молдовой и т.д.) заметно ослабли. Конечно, это связано с ухудшением международной обстановки в целом, в том числе и с трагическими событиями на Украине. Тем не менее, контакты сохраняются, но насколько их приветствует федеральный центр сегодня, с учетом «новых реалий»? Вот в чем подоплека этого вопроса, хотя сформулирован он был предельно кратко и даже сухо:

– Сергей Викторович, какую роль, на ваш взгляд, в интеграционных процессах на постсоветском пространстве могут играть прямые экономические и культурные контакты между отдельными регионами стран СНГ?

– Конечно, позитивную! – с энтузиазмом подтвердил господин Лавров. – Речь идет о любых контактах между странами СНГ на уровне центральных правительств, президентов, глав исполнительной власти и парламентов. Регионы – весьма перспективная форма нашего сотрудничества. Она уже давно осваивается. Созданы специальные форумы регионов в структуре наших отношений со многими странами СНГ – Казахстан, Узбекистан, Белоруссия и многие другие государства. Сотрудничество между регионами развивается по всему спектру вопросов и областей: торговля, экономика, инвестиции. При этом широко представлены гуманитарные и образовательные контакты, взаимные гастроли. Здесь нет никаких сомнений, что это перспективное направление, являющееся основой, фундаментом. Связи между регионами – это, как говорится, то, что «идет от земли». Мы это всячески поощряем, – заключил глава российского МИДа.



Курс на Москву



Для нашего пула работа была почти закончена: телевизионщики записывали стендапы и «наговоры», операторы и фотографы передавали отснятый материал в редакции.

Атташе мидовского департамента информации и печати дала нам строгие указания:

– Все по машинам, никуда не выходим! Полная готовность. Как приедем в аэропорт, очень-очень оперативно заходим в самолет. Ваш багаж уже у трапа. Будьте готовы выбегать…

Журналисты приготовились «выбегать», а всего через 45 минут правительственный «Ту-214» уже взял курс на Москву.

Коллеги, не раз сопровождавшие Сергея Лаврова в зарубежных поездках, рассказывали, что он обычно неформально общается с журналистами в самолете. На этот раз – не смог. Похоже, 75-летний министр все же устал от напряженного графика.



Мелочь, а приятно



По сложившейся традиции проекта «Рядом с министром» региональные участники пула привозят с собой национальные сувениры. Такие наборы от газеты «Трибуна» были и у меня: с изделиями коми мастеров, фермерской продукцией, текстилем с авторскими принтами по мотивам древних коми легенд.

Эти скромные презенты я передала лично Марии Захаровой, а через нее и Сергею Лаврову. Оба сразу поняли: отказываться нельзя, это недипломатично – иначе можно обидеть целую республику. В общем, сувениры из Коми с благодарностью были приняты.



Анна МАНЮК – специально для газеты «Трибуна».