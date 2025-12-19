86-летняя сыктывкарка Александра Ивановна Скулкина пожаловалась корреспонденту «Трибуны», что пожилым людям, не имеющим смартфона, никуда не дозвониться. Сегодня, чтобы попасть на прием к врачу, либо в Комиэнергосбытовую компанию, нужно записываться через Госуслуги.

– То, что цифровизация здравоохранения повысит качество и доступность медицинской помощи, как говорили чиновники Минздрава, неправда, – возмущается Александра Ивановна. – С 91-летним супругом мы живем в Давпоне. Муж слепой и глухой, за ним нужен уход. Я тоже сильно болею. С большим трудом записалась на прием к участковому терапевту, ждала в очереди 15 дней. Но когда пришла на прием, его отменили, поскольку врач вышла на больничный. Конечно, каждый может заболеть, но предупредить об отмене приема ведь могли? Либо мог принять другой врач. Но мне снова пришлось перезаписаться и ждать столько же времени.

Мало того, что трудно записаться к врачу на прием, трудно и добраться в больницу. Чтобы попасть, к примеру, в онкологическую больницу на Гаражной, продолжает Александра Ивановна, нужно ехать на нескольких автобусах с пересадкой. В кардиоцентр – тоже на нескольких автобусах. А пенсионеры еще и не привыкли к новым маршрутам после «автобусной реформы». Молодежь может отследить движение маршрутки по телефону, а старики нет.

Комиэнергосбытовая компания, тоже не отстает от цифровизации. Если раньше, по словам Александры Ивановны, сотрудники компании ходили по подъездам и снимали показания счетчика, а потом приходила квитанция об оплате, то теперь такого нет. Чтобы оплатить за свет, бабушке нужно два раза съездить в центр. Первый раз, чтобы передать показания счетчика, а второй раз, когда уже отправят квитанцию, оплатить. Либо для этого нанять соцработника, поскольку не могут пользоваться сайтами.

– Дети или внуки вам не помогают?

– Такой же вопрос мне задавали и в поликлинике, и в энергосбыте. Они проживают в другом городе. И в Сыктывкар не приедут, чтобы снять показания счетчика. Дети, конечно, подарили нам смартфон с интернетом, но мы не можем пользоваться: плохо видим, руки дрожат…



Депутаты как роботы



Если городские жители при цифровизации столкнулись с такими проблемами, то сельчане и подавно. В некоторых деревнях интернет до сих пор можно поймать, только забравшись на дерево. А если и дозвонятся, то в трубке слышат: «Если вам нужно то, нажмите один, если… нажмите два, если… нажмите три…» либо «ваш звонок двадцатый в очереди, оставайтесь на линии…», а потом звучит музыка и периодически голос робота, который ведет отсчет. Многие не выдерживают. А если дожидаются и вместо робота ответит оператор медучреждения, скорее всего, все номерки к врачу уже разобрали.

Александра Ивановна, как она говорит, по своей наивности ходила жаловаться к депутатам «Единой России». Но оказалось, что к ним тоже нужно записываться по телефону. Депутат не приняла бабушку.

– Вахтер, который открыл мне дверь, по своему телефону позвонил депутату, фамилию я не запомнила. Я начала рассказывать о трудностях, но, видимо, ей не хотелось выслушивать мои жалобы. Она сказала, что больше не может со мной говорить: к ней пришли по записи. Но кто? Мимо меня никто не прошел, я стояла в дверях на вахте.

– Ну вы все-таки записались?

– А зачем? Им не до стариковских проблем – они очень далеки от народа, отгородились от нас. И в этом я сама убедилась.



Екатерина МАКАРОВА.