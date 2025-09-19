Порой удивляешься упорству наших граждан, которые готовы годами отстаивать свою правоту в различных инстанциях. Главное – не отступать, тогда и будет результат. Приведенная здесь история – тому подтверждение.

Где сушить белье?

Не знаю, чем руководствовались власти Корткеросского района, когда в 1989 году дали добро на обустройство котельной прямо напротив дома жительницы села Нившера Анны Ларуковой. Тепло ее идет на обогрев школы, местной администрации и близлежащих жилых домов. Котельная до 2023 работала исключительно на угле, а затем вперемешку с прессованными древесными гранулами (пеллетами), но сажи от нововведения не стало заметно меньше: белье для сушки невозможно вынести на улицу, как и открыть форточки.

До 2013 года рядом с котельной стоял сажесборник, где скапливались отходы горения, которые по мере накопления вывозились. Но после того, как в котельной поставили новые печи, то сажесборник перестал функционировать – скорее всего, по причине своей изношенности. Вот тогда Анна Ларукова на себе реально почувствовала, что такое жизнь рядом с «грязной» котельной. Ее соседи решили не поднимать шум, то есть как-то пообвыкнуть к новым реалиям, когда тебе прямо на голову падают отходы горения, а вот Анна Ларукова пошла по инстанциям «добиваться справедливости». Надо отдать дань уважения ее настойчивости – она вовлекла к решению своей проблемы широкий круг начальников и статусных лиц – от районных чиновников до прокурора Коми Николая Егорова и депутата Госдумы России Олега Михайлова.

Работа над ошибками

Не будем подробно останавливаться на ответах из надзорных органов, которые по большей части однотипны – есть нарушения, надо над ними работать, то есть исправлять. В октябре 2022 года Корткеросский районный суд РК своим решением обязал АО «Коми тепловая компания» оборудовать котельную в Нившере установками очистки газов и средствами контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также средствами шлакоудаления и искрогашения. Все, с «грязной сажей» покончено! Как бы не так, хотя с формальной точки зрения вроде как теперь не подкопаться к коммунальщикам.

В «КТК» считают проблему с сажей в Нившере чуть ли не надуманной. По крайней мере, сложилось такое впечатление после знакомства с пояснениями в суде в апреле этого года заместителя технического директора Корткеросского филиала «КТК» Константина Королева. По его словам, упомянутое выше решение Корткеросского суда по оснащению котельной в Нившере необходимыми средствами защиты – золоуловителем и искрогасителем – полностью исполнено. Во исполнение требований федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» на котельной для удаления золы из дымовых газов установлен золоуловитель с эффективностью очистки 80 процентов.

В 2023 году разработан и утвержден проект нормативов допустимых выбросов для котельной в Нившере. По результатам расчета рассеивания установлено, что максимальные приземные концентрации в расчетных точках (на границе жилой зоны, производственной территории, нормативной санитарно-защитной зоны, зоны с повышенными нормативами параметров окружающей среды) не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов. Вклады выбросов конкретных стационарных источников «в приземные концентрации в контрольных точках являются минимальными».

Но эти самые «минимальные выбросы» по-прежнему продолжают портить жизнь сельчанам.

Оборудование не поможет

Что касается дома Анны Ларуковой, то представитель «КТК» высказался прямо. Поскольку дом находится в 10-15 метрах от котельной, то всю сажу и золу ни одно оборудование не уловит. То есть сажу надо Анне Ларуковой воспринимать как данность, с которой надо как-то «уживаться»: в небольших количествах в воздухе она всегда будет присутствовать. Так что белье сушить на улице – по-прежнему рискованное занятие.

По словам Анны Ларуковой, сейчас коммунальщики установили новый сажесборник. Как он себя покажет, станет ясно в отопительный сезон, то есть зимой.

Конечно, в идеале надо было бы котельную в Нившере перенести в другое место – подальше от жилых домов, но понятно, что это практически невыполнимая задача. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Анна Ларукова добилась максимально возможного результата. Другое дело, что действительно до конца сажа из ее жизни не уйдет. Но это уже вина тех, кто в 80-х запланировал строить котельную далеко не в самом удобном для сельчан месте.

Неудобства в Нившере из-за расположенной в жилой зоне котельной – это не единичный случай. В том же Корткеросском районе несколько лет назад о такой же проблеме с сажей от котельной, невозможности сушить белье и открывать форточки рассказывали жители поселка Подтыбок.

«Химия» и огород

Буквально на этой неделе в редакцию «Трибуны» позвонил сыктывкарец, живущий в местечке Кируль рядом с аэропортом. По его словам, в котельной, расположенной на территории аэропорта, периодически сжигают какие-то отходы. Причем едкий дым из трубы (явно «химия») валит с раннего утра до самого вечера. От дыма рябит в глазах, кружится голова. «Грязь» из трубы попадает в дома, а что особенно страшно – на огороды и далее в Сысолу.

Из предшествующих случаев следует один весьма неприятный вывод: время для сжигания отходов выбирается не случайно. Их сжигают тогда, когда ветер дует в сторону жилого массива.

В последний раз, когда дымила труба, местные жители вызывали пожарных, чтобы они дали хоть какое-то пояснение происходящему. А что они скажут – дым есть, а огня нет, поэтому им здесь делать нечего. Конечно, правильнее было бы сыктывкарцам сообщить в надзорные органы, чтобы они организовали проверку котельной. Хотя бы узнали, что там за отходы сжигаются и насколько они опасны для окружающих. Но пока что среди них таких же настойчивых и по-хорошему упертых, как Анна Ларукова, не наблюдается.

Сергей МОРОХИН.