21 месяц лишения свободы (Криминал от 5 ноября)

Воркутинцам, сбросившим на голову женщине дверь, вынесен приговор.

В мае этого года в пос. Северный они распилили металлическую дверь, которую решили забрать в качестве лома, а фрагмент ее выбросили на улицу через окно третьего этажа. В результате 37-летняя женщина, выходившая из магазина, расположенного в этом же доме, получила тяжелую травму. По счастливой случайности трагедии избежала малолетняя дочка потерпевшей. Обоим фигурантам назначено наказание в виде 1 года и 9 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

В столице Коми закрыли притон

Полицейские Сыктывкара пресекли деятельность очередного злачного места.

37-летний подозреваемый был задержан в своей квартире, расположенной в центре Сыктывкара. Установлено, что он систематически предоставлял свое жилье наркозависимым знакомым, и те расплачивались с ним своим «зельем».

Трагедия в Печорском районе

В деревне Уляшево Печорского района под лед провалился мужчина.

Трагедия произошла 29 октября. 61-летний пенсионер вышел на неокрепший лед Печоры и провалился. Тело было обнаружено и извлечено местными жителями. Они же транспортировали его на берег.

Получили срок за «клубничку»

Два сыктывкарца осуждены за развратные действия в отношении несовершеннолетней.

Двое сыктывкарцев осуждены за то, что вступали в половую связь с девушкой-подростком, не достигшей 16-летнего возраста, а также совершали в отношении нее действия развращающего характера. 31-летниймужчина проведет 10 лет, а 27-летний – 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Хочешь УДО – плати!

Сотрудниц женской колонии заподозрили в превышении полномочий.

Возбуждены уголовные дела в отношении начальника участка и начальника отряда ФКУ ИК-31, подозреваемых в превышении должностных полномочий. По данным следствия, они придумали схему получения УДО за покупку стройматериалов. Осужденным, которые планировали направить документы на условно-досрочное освобождение, ставили условие — приобрести за личные денежные средства инструменты и строительные материалы для ремонта объектов участка колонии. За это обещали положительные характеристики.

Алло, это колония?

В ухтинскую колонию № 8 пытались закинуть 12 телефонов.

Вечером 23 октября на прилегающей к учреждению территории был задержан гражданин, попытавшийся перебросить 7 свертков, в которых при досмотре была обнаружена дюжина сотовых телефонов, 6 зарядных устройств и 2 сим-карты. Правонарушителем оказался нигде не работающий 28-летний ухтинец. Он будет привлечен к административной ответственности.