Сбросил тело с балкона (Криминал)

Сбросил тело с балкона

Усинца осудили на 11 лет за «пьяное» убийство.

5 декабря 2022 года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что на балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже дома по ул. Молодежной, находится тело женщины. 40-летний хозяин квартиры категорически отказался добровольно открыть входную дверь. В это время мужчина был пьян, и пока полицейские вскрывали квартиру, он сбросил тело с балкона. В ходе расследования установлено, что свою 44-летнюю знакомую он сначала избил, а потом удушил. Злоумышленник, ранее судимый, снова вернется в колонию, теперь уже на 11 лет.

А ведь могла и попасть!

В Сосногорске задержали 34-летнюю посетительницу кафе.

Сотрудники вневедомственной охраны, получив сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, выехали в кафе на Сосновском проспекте. Выяснилось, что между нетрезвыми посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого женщина метнула стеклянную бутылку, но, к счастью, промазала. Она попала не в своего обидчика, а в маркерную доску и радиаторную батарею, повредив их. Нарушительница задержана, ей грозит крупный штраф.

Пять суток – за бутылку

Житель Помоздино в День России украл из продуктового магазина бутылку водки стоимостью 198 рублей.

Это квалифицируется как мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одной тысячи рублей. Мировой судья Ульяновского судебного участка Усть-Куломского района назначил воришке наказание в виде административного ареста на пять суток.

Двое на одного

Двоих печорцев осудили за смерть мужчины возле кафе «Под градусом 24 на 7».

Нетрезвые молодые люди поссорились с местным жителем возле входа в кафе. В результате избиения пострадавший на следующий день скончался. Приговором Печорского горсуда одному из преступников назначено 7,5 лет лишения свободы, второму – 8 лет.

Семья попала под поезд

41-летний житель Коми с малолетним ребенком на руках пытался перейти железнодорожные рельсы и по касательной был задет проходящим поездом.

Это случилось в городе Липецке, когда отец и сын возвращались после летнего отдыха на юге. Оба они получили серьезные травмы и доставлены в местную городскую больницу.

Беды можно избежать

Ненадежные москитные сетки на окнах опасны для жизни малышей.

С начала этого года в Коми из окон выпали семь детей. Один погиб, другие получили серьезные травмы. Прокуратура Коми напоминает: чтобы избежать подобной трагедии, родителям достаточно установить оконные блокираторы.

В Вычегде утонул монах

Следователи проводят проверку по факту гибели священнослужителя.

По факту смерти 62-летнего мужчины на реке Вычегда следователи проводят процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. Уточняется, что погибший был насельником Троице-Стефано-Ульяновского монастыря (Усть-Куломский район).

С начала этого года в реках и озерах Коми утонули уже восемь человек. Но жертв наверняка будет больше – купальный сезон еще в самом разгаре.