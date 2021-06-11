«40 миллионов растрачены впустую»? В Коми назревает крупный скандал, связанный с казенными закупками медицинского оборудования

7 июня в сообществе «Новая Республика» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован видеосюжет под названием «Бар «Коалиция». Реаниматор».

В нем говорится о том, что Владимир Уйба, приехав в Коми, «стал активно внедрять в региональный Минздрав своих бывших коллег по ФМБА и, по всей видимости, у этого была причина — напрямую подчинить себе закупки медоборудования для ковидных стационаров».

12 позиций

В расследовании приводятся факты приобретения медицинского оборудования в 2020 году в период пандемии коронавируса для нужд Минздрава Республики Коми. Закупки эти, как утверждается в видеосюжете, осуществлялись без конкурсных процедур и по завышенным ценам.

Например, рентген палатный при покупке для использования в Курской области обошелся ее бюджету в 5,150 тысячи рублей, а бюджету Республики Коми – в 7,500 тысячи рублей. Аспиратор был куплен на один миллион дороже розничной цены. Аппарат ИВЛ портативный – на 400 тысяч рублей дороже розничной цены за одну штуку и т.п.

Всего приводится 12 позиций закупа (УЗИ портативный M7 «Миндрей», увлажнитель кислорода, концентратор кислорода, кровати функциональные, облучатель бактерицидный…). По оценке авторов публикации, совокупно при закупке перечисленного медоборудования бюджету Республики Коми был нанесен ущерб примерно на 40 млн рублей.

Будут проверять?

На основе этих «сенсационных данных» депутат Госсовета Коми Олег Михайлов оперативно подготовил и разослал письма сразу в пять контролирующих органов. А именно: председателю Контрольно-счетной палаты Коми И. Гурьеву, начальнику УФСБ РФ по Коми В. Щуровскому, начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России А. Курносенко, а также в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру с просьбой КСП включить в план работы на 2021 год конт-рольные мероприятия по проверке законности и результативности использования бюджетных средств Минздравом Коми при осуществлении указанных госзакупок, а силовым ведомствам – инициировать доследственную проверку, по результатам которой принять предусмотренное законом процессуальное решение.

Нехорошие подозрения

Даже беглая проверка закупок медицинского оборудования при Уйбе в 2020 г. дает почву для подозрений о возможном коррупционном интересе со стороны новой команды, считает О. Михайлов.

«Я всегда подчеркивал, что для гастролерской власти республика – это место «кормления» и жизнь ее граждан заботит их в последнюю очередь. Кто-то считает, что 40 млн – это немного, но расскажите это жителям Визинги (бюджет 25 млн рублей), Войвожа (13,6 млн рублей), Корткероса (11,5 млн рублей), Усть-Цильмы (11,3 млн рублей) и десятков сельских и городских поселений с годовыми бюджетами 1,5-3 млн рублей, – написал депутат на своей страничке в соцсети. – Уйба шел на «выборы» под лозунгом «Ответственность за результат». Результат есть – 40 млн растрачены из бюджета впустую, теперь дело за уголовной ответственностью».

Ценовые качели

Мы не беремся судить, насколько корректны суммы, названные «Новой Республикой». Справедливости ради следует отметить, что ценовая «вилка» на рынке медоборудования может быть достаточно велика. Кроме того, важно учитывать спецификацию каждой единицы медтехники, наличие комплектующих частей, а также конкретные сроки поставок, которые тоже могут существенно влиять на отпускную цену фирм-производителей или посредников.

Но теперь в этих «нюансах» должны разобраться надзорные органы. Они обязаны в установленные законом сроки ответить на депутатский запрос.

Виктор СЕМЕНОВ.