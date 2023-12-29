А где тут вход в Шамбалу? Легендарное подземное царство, возможно, находится на территории Коми

Разные народы мира объединяет легенда о Шамбале – стране, где царят гармония и благоденствие. Есть версия, что Шамбала не одна, их несколько, но все они скрыты под землей. Попасть туда в принципе можно, если знать место входа. Одно из таких мест, по мнению ряда исследователей, находится в Коми.

Путь древнего народа

В селе Пезмог Корткеросского района существует предание о могиле вычегодского царя-жреца Пама и ушедшей под землю легендарной чуди. Вряд ли это был тот самый Пам, который, по описанию Епифания Премудрого, боролся со Стефаном Пермским. Скорее всего, в каждой местности были свои дохристианские вожди – памы.

Старожилы Пезмога уверены, что могила их Пама расположена на крутом берегу Вычегды – в местечке Вотшамыльк. В предании говорится, что некогда чудской Пам скрылся под землей, но пройдет время, изменится жизнь, и он вернется к людям. Вслед за Памом под землю ушла и вся чудь. Таинственный народ не исчез, а вслед за своим вождем ушел в другой мир – в страну Шамбала.

В существование Шамбалы верил художник и философ Николай Константинович Рерих. Он собрал множество древних сказаний и легенд о ней, писал о Шамбале в своих дневниках.

Любопытно, что Рерих связывал Шамбалу с легендарными предками коми народа – чудью. Вот что он пишет в книге «Сердце Азии»: «Седой старовер сказал мне: «Я докажу Вам, что легенда о чуди, подземном народе, не фантазия! Я приведу Вас ко входу в подземное царство». Мой бородатый проводник рассказал мне: «Давным-давно в этой плодородной долине жило и процветало могучее племя чуди. Они знали, как изыскать минералы и как вырастить богатый урожай. Самым миролюбивым и трудолюбивым было это племя. Но потом пришел Белый Царь с неисчислимыми отрядами жестоких воинов. И чудь, не желая оставаться в подчинении у Белого Царя, ушла под землю. Только иногда можно услышать пение святых людей, сейчас их колокола звонят в подземных храмах. Но придет славное время человеческого очищения, и в эти дни великая чудь снова появится в полной славе». Так закончил старовер. Мы приближались к низкому каменистому холму. Он гордо показал мне: «Вот здесь вход в великое подземное царство. Когда чудь ушла в подземный ход, то закрыла вход камнями. Сейчас мы стоим прямо около этого подземного хода».

Картина маслом

Рерих не только писал о чудской Шамбале, но и посвятил этому народу картины. В 1913 году он написал картину «Чудь подземная», где уходящие в расщелины древние люди в островерхих колпаках изображены на фоне холмистой местности. Удивительно, но пейзаж на ней напоминает вычегодский.

Возможно, Шамбалу действительно нужно искать на Вычегде. Кстати, одна из дорог от Вотшамылька теряется в лесах так, что кажется – она уходит в иное измерение. Именно так считает местный люд, «окрестивший» ее Важ й\з туй (Путь древнего народа). Не исключено, что в Шамбалу можно было попасть из разных мест и на Вычегде сохранился один из северных путей в эту легендарную страну.

Северная гиперборея

Почему-то многие уверены в том, что Шамбала находится в Гималаях. Между тем множество источников указывает на то, что ее надо искать на Севере. «Можно находить в литературе разных народов очень значительные указания, – пишет Рерих. – Например, что Шамбала помещается на Крайнем Севере, там северное сияние как бы указывает на пребывание Шамбалы».

Согласно японской религии синто – райская страна расположена на крайнем западе. Японцы называют ее «Еми-но куни», то есть «Страна Еми», а это древнее название Финляндии.

Тибетская религия бон указывает, что Шамбала находится на краю горы Кайлас. На Тибете эту страну называют «Чанг-Шамбала», что в переводе означает «Северная Шамбала». Путешествию в Шамбалу посвящено много тайных тибетских книг, и почти во всех этих книгах утверждается, будто это королевство следует искать на севере.

«Великая Шамбала находится далеко. Лишь в некоторых местах, на Крайнем Севере, вы можете различить сияющие лучи Шамбалы. Именно в этом месте объединяются два мира, – пишет Николай Рерих. – Во многих местах Центральной Азии говорят об агарти – подземном народе. В многочисленных легендах описывается та же история о том, как лучший народ покинул предательскую землю и нашел спасение в тайных странах, где он обрел новые силы и подчинил мощные энергии. Велика вера в Царство подземного народа. По всей Азии, на пространствах всех пустынь, от Тихого океана до Урала, Вы можете услышать одни и те же чудесные сказания об исчезнувшем святом народе. И даже далеко за Уральскими горами эхо тех же сказаний настигнет Вас».

Ищите на Севере

На Западе о Шамбале впервые упоминается в 17-м веке. Монахи иезуитского ордена Стефан Кацелла и Джон Кабрал во время своего путешествия в Бутан услышали о том, что где-то на севере существует королевство Шамбала.

И свидетельство монахов, и название «страна снегов» указывают на некую северную далекую страну. Солдаты народного героя Сухэ-Батора, изгнавшие из Монголии в 1919 г. китайскую армию, сочинили песню, которая начиналась словами «Чанг Шамбалын дайн» или «Война северной Шамбалы» (опять же – северной).

В индийском эпосе «Махабхарата» также сказано, что загадочная страна находится на севере: «На севере Молочного моря есть большой остров, известный под именем Швета-двипа (Белый остров)… Там живут мужи, удаленные от всякого зла, к чести-бесчестию равнодушные, дивные видом, преисполненные жизненной силой…».

И он там был, сур пил?

Знаменитый русский путешественник Николай Пржевальский в одном из своих трудов писал: «Другой весьма интересный рассказ, слышанный нами… было предсказание о Шамбалыне… обетованной земле буддистов… Вышеназванная страна есть остров, лежащий где-то далеко на Северном море. В нем очень много золота, хлеб родится необыкновенной величины, бедных нет вовсе». Рассказ о хождении искателей Беловодья вместе с приложенной к нему маршрутной картой был опубликован Пржевальским в «Записках Русского географического общества».

Многие современные ученые признают историческое существование страны Шамбала. Ведь любая устойчивая легенда имеет под собой реальную основу. Интересно переплетаются легенды с фактическим материалом в путевых дневниках Николая Рериха. «Во время следования экспедиции, – пишет он, – лама, проводник каравана, платком завязывает себе рот и нос. Почему? Ведь день не холодный. Он поясняет: «Теперь уже необходимы некоторые предосторожности, мы приближаемся к заповедным областям Шамбалы. Скоро мы встретим «сур», ядовитый газ, которым охраняется граница Шамбалы…». Кстати, по-коми сур – это пиво.

Мудрое Беловодье

Во время своей центрально-азиатской экспедиции (1923-1928 гг.) Николай Рерих собрал большой материал об Шамбале. Проанализировав его, он пришел к выводу о типологической общности легенд о Беловодье, Шамбале, Белом острове. Различные же названия страны, упоминаемой в сказаниях, свидетельствуют лишь о разнообразии и обширности регионов распространения этой легенды. Рерих вскрыл в легенде о Шамбале один из ее древнейших пластов, связанный с эпохой переселения народов. Ученого натолкнули на эту мысль многочисленные сказания о подземных ходах и пещерах, в которые якобы уходили и навсегда исчезали целые племена и народы. Такие, как наша легендарная чудь. Таким образом, заповедная страна превращалась в подземное царство, куда устремлялись эти племена и народы.

Рерих объединял сказание о Беловодье у русских старообрядцев и восточное поверье о Шамбале. В их основе – представление о загадочном государстве, населенном великомудрыми жителями. Один глубокий старик рассказал Рериху, что два его деда решили найти Беловодье. Они вернулись через три года и поведали о чудесах, которые им довелось увидеть в обители мудрецов. Их рассказ во многом совпадает с буддийскими преданиями о Шамбале.

Постскриптум

Пускают лишь семерых

Один из них становится бессмертным

Во времена киевского князя Владимира в Киеве появился старец, который назвал себя монахом Сергием. И он поведал удивительную историю о своем долгом путешествии в Беловодье.

Отец Сергий рассказал, что к исходу второго года пути многие участники экспедиции умерли от болезней либо погибли, пало множество животных. Только двое согласились продолжить путь вместе с отцом Сергием.

К концу третьего года изнурительного путешествия и этих двоих пришлось ocтавить. Отец Сергий в одиночестве достиг границ Беловодья. Оказалось, что в этой стране существовал закон, согласно которому лишь семь человек в столетие могли попасть в их страну. Шестеро из них впоследствии возвращались в родные края, неся с собой тайное знание, а один оставался жить в Беловодье и становился бессмертным.

Поверья старообрядцев гласят, что царство праведных защищено заснеженными хребтами, попасть же в него можно «по особым ходам». Один из них может находиться и на вычегодском берегу.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.