По данным Росстата, за последние 10 лет число рабочих мест в республике уменьшилось на 60,5 тысячи.

Особенно заметно этот процесс усилился за последние три года – исчезло 27,2 тысячи рабочих мест (минус 6,4 процента). По этому показателю регион занимает 65 место в России.

Ожидаемо самая благоприятная ситуация на рынке труда сложилась в Москве и Подмосковье. За последние три года в Первопрестольной появилось 89 тысяч новых рабочих мест, в Московской области – порядка 200 тысяч!

В целом по стране число рабочих мест увеличивалось только в 25 регионах. Хуже всего с трудоустройством обстоят дела в Башкортостане, где количество рабочих мест за те же три года сократилось на 85 тысяч.

Уступаем только ненцам

Но, как говорится, беда не приходит одна. За первые два месяца текущего года уровень официальной безработицы в Коми составил 8 процентов или 33 тысячи 900 человек. В Северо-Западном федеральном округе этот показатель выше только в Ненецком автономном округе, где он составляет 8,1 процента.

Предсказуемо лучше всего с работой обстоят дела в Санкт-Петербурге, где уровень официальной безработицы колеблется в районе 1,5 процента, в Ленинградской области – 3,6%, Калининградской области – 4,2 процента.

В среднем по России уровень безработицы составляет 4,6 процента. Хуже всего обстоят дела в Ингушетии, где этот показатель составляет 26,2 процента, в Дагестане – 13,9%, Северной Осетии – 13,8 процента.

«Серая» зона экономики

Но приведенные цифры лишь отчасти отражают глубину той пропасти, в которую попала Республика Коми. Если сопоставить данные налоговой службы с количеством трудоспособного населения в Коми, то окажется, что фактически порядка 100 тысяч жителей региона занято в так называемом «сером» секторе экономики, то есть не платит налогов или попросту нигде не работает.

Ни для кого не секрет, что в сельской местности можно трудоустроиться (за редким исключением) только в бюджетной сфере. В то же время встать на учет в качестве безработных – нереально. Пособие мизерное, порядка тысячи рублей, но чтобы его получить, надо ехать в районный центр, побегать по инстанциям, чтобы собрать кучу бумаг. В итоге унизительное пособие может не покрыть даже саму поездку до райцентра. Все чиновники из профильных ведомств знают об этой проблеме, но ничего не делают для того, чтобы облегчить жизнь людей. И понятно почему, ведь если посчитать без лукавства, то окажется, что уровень безработицы в Коми не 8 процентов, а все 30!

А будет еще хуже, официальные лица осторожно комментируют, что в свете происходящих в стране и мире событий официальный уровень безработицы «убежит» далеко за 10 процентов. Из-за вынужденных «коронавирусных каникул» закроются многие малые предприятия, а люди останутся один на один со своими проблемами.

Сергей МОРОХИН.