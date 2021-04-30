«А вы их дустом не пробовали?» Реформа власти на селе: теперь ударили «по мозгам»

То, что села и деревни власти не нужны, поняли уже многие сельчане. Первая атака, сбившая с ног село, крепко стоявшее на ногах – это лишение субсидирования сельского хозяйства государством. Результат – развал колхозов и совхозов. Добрая половина сельчан осталась без работы. Многие семьи выживали тогда только за счет пенсий пожилых людей, да за счет тех, кто работал в бюджетной сфере. Наверное, власти удивились живучести села и … предприняли вторую атаку.

Госдумовские мудрецы порешили: «Надо повысить пенсионный возраст!». Это при том, что средняя продолжительность жизни мужчин в Ижемском районе – 53 года. Женщины живут дольше. Значит, надо повысить пенсионный возраст. Ударили этой шрапнелью по деревне. От такого залпа деревня потеряла сознание. Но не вымерла.

Каким еще «дустом» вытравить эту живучую деревню? И тогда власти решили: «Надо уничтожить мозги села!» Раньше эти мозги назывались сельсоветами. Теперь села обзывают по-модному поселениями, а сельсовет, отобрав у него большую часть средств, обозвали администрацией. Так вот, последний удар направлен на уничтожение этих администраций. И тогда уж точно последний опорный пункт села отправится к праотцам.

Один за всех

Действие такого удара хорошо просматривается в Сосногорском районе. Администрации и Советы поселений ликвидированы несколько лет назад в связи с вхождением поселений в МО МР (Муниципальное образование муниципального района) «Сосногорск». Итог плачевный.

В поселках Ираель, Малая Пера, Керки, Вис и т.д. сидит один специалист от ЖКХ с телефоном с минимумом полномочий. А потому жилфонд в большинстве в поселках выглядит как после бомбежки. На десяток таких поселков на год запланирован 1 млн. рублей для ремонта пяти крыш многоквартирных домов сталинского времени. Не

везде есть уличное освещение, волки за зиму уже унесли половину собак со дворов. Дети боятся идти в школу и из школы в темноте. В Малой Пере колодцы требуют ремонта, в некоторых поселках, по словам жителей, пьют техническую воду. И такие примеры можно приводить долго.

Все еще впереди?

Но и это еще не конец реформам местной власти в сельской местности. Новый федеральный закон предполагает преобразование муниципальных образований в форме объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района. С 2021 такие преобразования намечаются и в Республике Коми.

В итоге поселения, вошедшие в состав муниципального района, утрачивают свой статус, да и район может войти в свою очередь в состав муниципальные округа. Представляете, какая экономия бюджетных средств появится от увольнения поселенческих работников?

А для того, чтобы села не сопротивлялись роспуску администраций, главам упраздненных поселений предлагается стимул-пряник: ДОСРОЧНЫЙ выход на пенсию за выслугу лет после преобразования. Конечно, с дополнительной пенсией. В связи с этим на сессии Госсовета 29 апреля предлагается принять изменения в закон: «О пенсионном обеспечении …выборных лиц местного самоуправления…»

Николай БРАТЕНКОВ,

депутат Государственного Совета РК.