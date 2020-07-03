У нас, жителей с улицы Молодежной, что в поселке Нижний Одес, уже несколько лет «аллергия на лето». Люди радуются теплу, а мы с нетерпением ждем осени, чтобы в квартирах появилась горячая вода.

Дело в том, что пять домов на нашей улице оборудованы бойлерами, которые

отапливаются паром от котельной. Года четыре назад эту котельную закрыли, и теперь наши дома отапливаются от другой, которая с наступлением лета закрывается на ремонт или просто перестает работать. На наши жалобы нам отвечают, что из-за пяти домов с бойлерами котельная работать летом не будет. Некоторые жильцы установили водонагреватели, решив таким образом проблему горячей воды в своих квартирах. Но ведь это дополнительные затраты на установку котлов, а также и потребленное электричество. К тому же не у всех есть лишние деньги на покупку и установку оборудования.

Нас призывали голосовать за новую Конституцию. Хочу спросить: в каких законах написано, что горячую воду можно отключать на 4-5 месяцев? Тем более, в период пандемии, самоизоляции и повышенной опасности заразиться, когда нужно часто мыть руки с мылом. Я много лет работала штукатуром-маляром, мои руки очень болезненно переносят мытье ледяной водой, а уж про помывку в ванной и говорить не приходится: до сентября это невозможно в принципе.

Самое грустное в том, что все об этой проблеме знают, но никто ее решать не хочет.

Валентина ЛУНЕВА,

пенсионер, Сосногорский район, пос. Нижний Одес.