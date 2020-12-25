Из-за потепления под угрозой могут оказаться скотомогильники, где захоронили животных, зараженных сибирской язвой.

Мерзлота, которая раньше считалась вечной, с каждым годом становится «теплее» — в отдельных районах Арктики почва за последние 50 лет прогрелась почти на 4 градуса. Если вовремя не подстраиваться под природные явления, дома на Севере начнут разрушаться, а северные леса — гореть. К 2050 году, по подсчетам экспертов, если темпы потепления будут максимальными, то потери составят девять триллионов рублей. Чтобы избежать последствий потепления, федеральному правительству (как, впрочем, и региональным властям Арктической зоны) надо поторопиться с принятием необходимых подзаконных актов. В том числе обязать нефтяные компании откладывать деньги для борьбы с разливами нефти.

Язва из-под земли

«Бороться с природными явлениями бесполезно, но нужно знать о них, чтобы свести последствия к минимуму. А это значит — вовремя проводить ремонт, использовать подходящие технические решения при строительстве новой инфраструктуры и предприятий, — заявил недавно глава Минприроды РФ Александр Козлов на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. — Кроме того, из-за потепления могут оттаять скотомогильники, где захоронили животных, зараженных сибирской язвой и оспой, а это чревато вспышками заболеваний», — предупредил он.

Первый «звоночек» случился в 2017-м. Тогда на Ямале произошла вспышка сибирской язвы (крупнейшая за последние 37 лет!). Язву обнаружили у 20 ненцев-оленеводов, 12-летний ребенок и его бабушка, употреблявшие в пищу оленину, скончались. От инфекции пали более двух тысяч оленей…В округе почти на месяц был введен карантин. Его сняли лишь после того, как были сожжены все трупы умерших оленей. Вакцинацию от сибирской язвы прошли около 4,5 тысячи жителей округа. Было привито порядка 150 тысяч животных, военные провели дезинфекцию зараженной почвы на площади более 225 квадратных километров хлорной известью.

В Республике Коми имеется три места захоронения биологических отходов, два из которых содержат споры сибирской язвы. Сибиреязвенные захоронения расположены одно на территории полигона ТБО сельского поселения «Помоздино» Усть-Куломского района, другое — около поселка Лемты Вуктыльского района.

По словам руководителя Управления Россельхознадзора по Коми Виктора Макаркина, специалисты государственной ветеринарной службы два раза в год проводят оценку состояния этих объектов. (По правилам, ограждение скотомогильника должно быть высотой в 2 м, высота кургана над скотомогильником — 0,5 м). Так вот, помоздинский скотомогильник на сегодня не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям. Кроме того, существуют еще так называемые неучтенные сибиреязвенные места захоронения в тундровой зоне, и это бомба замедленного действия, потому что патогенность спор сибирской язвы сохраняется в природе сотнями лет…

Аварийная мерзлота

Правительство России намерено возродить систему наблюдения за климатом и пересчитать опасные производства, сообщает «Парламентская газета». В систему мониторинга включат геокриологические полигоны по всей территории Арктики, сеть мерзлотных станций, региональные центры проектирования, защиты и реконструкции зданий и сооружений.

Учитывая, что в ближайшие годы запланированы крупные инвестиционные проекты по разработке шельфа, освоению новых месторождений, развитию Северного морского пути, побеспокоиться о том, чтобы все это сопровождалось принятием законодательных мер по охране окружающей среды, нужно было уже «вчера».

«Первая ласточка», впрочем, уже влетела в «сени» к нефтяникам. Этим летом Госдума приняла закон, который обязывает компании, занимающиеся разведкой, добычей, перевозкой и переработкой углеводородов, разрабатывать специальные планы предупреждения и ликвидации нефтеразливов и резервировать средства для их устранения.

Прибрать за собой

«Ликвидация накопленного экологического ущерба в Арктической зоне РФ как приоритетная задача государственной политики» — тема доклада, с которым руководитель Минприроды Коми Роман Полшведкин выступил на X международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». (Форум традиционно прошел в Санкт-Петербурге в начале декабря.)

В Коми 90% нефтезагрязнений приходятся на Усинский район, рассказал министр. Но с похожими загрязнениями сталкиваются и другие регионы. Выходом из ситуации, по его мнению, может стать разработка плана ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН), в который будут включены все предприятия, деятельность которых связана с добычей, транспортировкой, хранением и переработкой нефти и нефтепродуктов на территории Арктики, а также субъекты РФ, входящие в Арктический регион.

При существовании такого плана последствия аварийных нефтеразливов можно будет свести к минимуму. В качестве примера Роман Полшведкин привел недавний случай загрязнения реки Колва на территории Коми из-за разгерметизации нефтепровода на территории Ненецкого автономного округа.

— Отсутствие межрегиональных предупреждающих мероприятий по локализации нефтезагрязнений привело к возникновению режима «ЧС» на территории Усинска, — заявил Р. Полшведкин. — При наличии межрегионального плана ЛАРН республика могла бы подключиться к ликвидации нефтеразлива еще на начальном этапе на территории НАО. В этом случае службы сработали бы более оперативно и вред, нанесенный окружающей среде, мог быть гораздо меньше.

Роман Полшведкин предложил также установить для Арктической зоны нормативы остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных работ, а также поднял очень актуальную для Коми проблему разгерметизации бесхозных скважин. На сегодня таких скважин, доставшихся нам в «наследство» с советских времен, более 4 тысяч. Самостоятельно с этой проблемой республике не справиться, поскольку только проект консервации одной скважины может стоить до двух миллионов рублей. «Методологические изменения должны быть приняты на федеральном уровне, — считает Роман Полшведкин. — Государству необходимо прибраться за собой».

Игорь ВОЛКОВ.