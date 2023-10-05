Азартная ухтинка (Криминал от 6 октября)

За сутки 20-летняя девушка перечислила аферистам свыше 212 тысяч рублей.

Лишившись крупной суммы денег, ухтинка обратилась в полицию и заявила о совершенном в отношении нее мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что незнакомая женщина написала ей в чат популярного мессенджера и предложила«заработать». Ей надо было зарегистрироваться в интернет-казино и перевести для начала на указанный счет небольшую сумму. Затем раз за разом ставки увеличивались. Получив уведомление о том, что она выиграла крупную сумму, ухтинка решила вывести эти деньги. Однако связаться с сотрудниками интернет-казино не удалось… Возбуждено уголовное дело.

Не побоялась рецидивиста

В Вуктыле сотрудник полиции задержала мужчину с ружьем.

Капитан полиции Ирина Борисова обратила внимание на улице на человека, который держал в руках предмет, похожий на охотничье ружье, завернутое в ткань. Присмотревшись, она узнала ранее судимого 46-летнего местного жителя. По долгу службы она знала, что тот не имеет права хранить оружие и владеть им. К тому же мужчина был пьян. Не задумываясь, капитан остановила его, но мужчина повел себя агрессивно, начал толкать и нецензурно оскорблять инспектора. Несмотря на явное физическое преимущество со стороны правонарушителя, И. Борисовой удалось изъять ружье. Подоспевший по вызову наряд задержал нарушителя. Оружие направлено на экспертизу. Фигурант заключен под стражу.

«Отомстил» бывшей жене

Сыктывкарец разгромил квартиру экс-супруги.

После развода с мужем потерпевшая не хотела поддерживать отношений, несмотря на общего ребенка. Мужчина не раз устраивал скандалы, вел себя неадекватно. Однажды мальчик гостил у бабушки, матери правонарушителя. Когда ребенок уснул, подвыпивший отец направился к ним домой. Не обнаружив там жену, схватил утюг и стал громить им все подряд. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Кроме того, пропали деньги в размере 13 тысяч рублей. Правонарушитель до суда находится под подпиской о невыезде. Похищенные деньги возвращены в полном объеме.

Из-за кнопки на пульте

53-летний житель Эжвы погиб из-за выбора канала на телевизоре.

Трагедия случилась в конце мая этого года. Мужчина встретил на улице давнего знакомого, с которым отправился распивать спиртное. Во время застолья друзья поссорились. В результате конфликта потерпевший получил четыре удара ножом в грудь, от которых скончался.Подсудимый признал вину и раскаялся. Судом ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Девушка – в морг, парень – в СИЗО

21-летний воркутинец нанес несколько ударов ножом 28-летней знакомой.

Трагедия произошла в квартире дома по улице Ленинградской во время совместного распития спиртного. Молодой человек на почве личных неприязненных отношений зарезал свою подругу. От массивной кровопотери, возникшей в результате полученных колото-резаных ранений, она скончалась на месте происшествия.Подозреваемый заключен под стражу.