Бабушка, открой лукошко! Информация о штрафах за «несанкционированный» размер грибных шляпок вызвала грандиозный скандал

На этой неделе в федеральных СМИ появились сообщения, от том что в России вступают в силу новые правила сбора дикоросов.

Согласно этим правилам, в лесу разрешается собирать только лисички, маслята, сыроежки и опята с диаметром шляпки не менее 1,5 см. А белые грибы, подосиновики и подберезовики с диаметром шляпки – 2,5 см.

Кроме того, ограничивается и сбор березового сока — для этого нужно специально арендовать участок леса. Причем «подключать» добычной «краник» к березе можно только на участках зрелого леса и только если до его плановой вырубки остается не более 5 лет.

Нарушения правил сбора съедобных грибов караются штрафами. А за сбор ядовитых грибов, обладающих токсическим и наркотическим действием предусмотрена уголовная ответственность, сообщали СМИ.

Для кого закон писан?

Введение новых правил сбора не только не пополнит бюджет, но и приведет к нарушениям, – считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В российских реалиях это означает, что нормативы будут использоваться так, как выгодно проверяющему, — убеждена эксперт. — Требования к размеру грибов — это нормально, но опять же в российских реалиях применять такие нормативы невозможно, равно как и проверять их соблюдение. Что касается сбора березового сока, то правила относительно аренды леса — адекватная мера, но на деле окажется практически невозможно подобрать походящую схему аренды, заполнить соответствующие документы и заплатить налоги».

А по мнению первого зампреда комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельных отношениям Василия Власова, новые правила чрезмерны по отношению к простым гражданам. «Я думаю, что не должно быть возможности регулировать сбор грибов. Мы всегда выступали за то, чтобы грибы и ягоды наши граждане собирали без каких-либо специальных разрешений. Если это дело касается промышленных масштабов и компаний, которые занимаются выращиванием, то таких единицы. Тогда к ним это должно быть адресовано», – заявил Власов в среду, 5 мая.

Дачники и одуванчики

Недавно на лентах информагентств появилось сообщение о том, что дачникам, возможно, придется платить штрафы за то, что они не борются с одуванчиками, которые считаются злостными сорняками.

Юрист Татьяна Мацукова сослалась на перечень сорных растений, который был определен постановлением правительства России от 18.09.2020 № 1482. По нему законом предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа – от 300 до 500 рублей для физических лиц, от 500 от тысячи рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для юридических лиц. «К числу сорных растений относятся: борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», – цитирует Мацукову РИА Новости.

Однако вскоре глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев опроверг эту информацию. По его словам, простых дачников, садоводов, штрафы не коснутся

«Никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило! Никаких санкций не нужно бояться и ожидать», — заявил Николаев.

Он пояснил, что речь в документе, содержащим правила борьбы с сорняками, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу использования земель сельхозназначения.

За валежник в тюрьму не посадят

С 1 января 2019 года россиянам разрешили, наконец, бесплатно собирать валежник, пни и прочий бурелом, который остался после шторма, снеговала и других природных явлений.

Ранее за незаконный сбор валежника грозил штраф и даже до года лишения свободы. Теперь власти великодушно разрешили нам сбор сухих веток. Но только если вы не нарушаете правила сбора, которые устанавливают депутаты в регионах.

Как пишет «Российская газета», например, в Московской области валежник можно собирать везде, кроме мест проведения лесосечных работ, складирования ранее заготовленной древесины, а также особо охраняемых территорий, где установлен прямой запрет на сбор валежника или вмешательство человека.

Но есть и более жесткие правила. В Краснодарском крае прежде, чем пойти за валежником, вы должны подать уведомление. А потом чиновники должны его осмотреть и учесть. В Пензенской области собирать валежник можно только вручную. Использовать какие-либо инструменты запрещается. Если на валявшемся бревне есть следы спиливания – это не валежник.

В Ханты-Мансийском автономном округе собирать валежник можно только на тех участках, где это разрешили делать лесничества. В Тверской области чиновники решили, что длина палок валежника должна составлять не более метра. А в Хабаровском крае можно собирать валежник только с помощью ручного инструмента.

«Страшно далеки они от народа»

А вот как комментирует эти нововведения врач-фитотерапевт Анатолий Худин, который с весны до поздней осени занимается сбором трав и лесных даров природы:

– Вероятно, в мегаполисе Москва, где грибы люди видят разве что на рынке, кажется, что все подлежит регулированию, и граждане страны, живущие в тайге или хотя бы возле леса, будут ходить за грибами с линейкой, а березовый сок собирать по разрешению. Мелочь наши люди и так не берут, а мухоморами, которые можно причислить к наркотическим грибам, занимаются разве что специалисты. Ну и главное: кто будет проверять исполнение таких законов в тайге?

Виктор СЕМЕНОВ.

Нас это не касается!

Как и в истории со «штрафами за одуванчики», чиновники поспешили опровергнуть сообщение о наказаниях за грибы. Потому что разразился всероссийский скандал, а он власти сейчас не нужен — впереди выборы в Госдуму.

Вчера, 6 мая, Минприроды РФ опровергло распространившуюся в публичном пространстве информацию о том, что грибные шляпки будут проверять по утвержденным стандартам. По сообщению ведомства, новые правила сбора ягод, грибов и березового сока, вступившие в силу еще в прошлом году, регулируют только предпринимательскую деятельность и не распространяются на простых граждан.