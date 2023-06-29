Бабушке было скучно (Криминал)

В Воркуте 75-летнюю пенсионерку оштрафовали после того, как она 200 раз позвонила в полицию.

Женщина находилась дома одна, распивала спиртное, и, вероятно, ей захотелось поговорить. Она стала названивать в дежурную часть полиции. Ничего толком сказать не могла, но после двух сотен звонков сообщила, что в ее квартире якобы находится посторонний. За ложный вызов полиции пенсионерка заплатит штраф – 1500 рублей.

Подпольное казино

Благодаря своей незаконной деятельности житель Вологодской области заработал 2,5 млн рублей.

В 2021-2022 годах мужчина арендовал под незаконные игорные заведения нежилые помещения в Сыктывкаре, Эжве, Ухте, Усинске, Печоре и Воркуте, установил там игровое оборудование с программным обеспечением, нанял персонал и организовал проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В результате незаконной деятельности был извлечен доход в размере более 2,5 млн рублей. Следствием собраны доказательства, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Прорубил себе… судимость

65-летний житель Комсомольска-на-Печоре лишился трактора после того, как съездил на нем в лес.

Мужчина отправился к заброшенной скважине, чтобы собрать там металл. Но даже на тракторе он не смог проехать по одному из участков Комсомольского лесничества. И тогда он прорубил на пути длинную просеку, чем нанес ущерб лесному фонду на полмиллиона рублей. Недавно суд наказал его штрафом в 50 тыс. руб. Для возмещения ущерба у нарушителя были конфискованы две бензопилы, арестованы два трактора и прицеп.

Дубленка «села» на два размера

Сыктывкарка потребовала от владельца химчистки заплатить ей двойную стоимость испорченной дубленки.

Женщина заплатила за чистку 3 тысячи рублей, после чего предъявила претензию, что дубленку вернули с дефектами, а главное, она «села» на два размера. Недавно иск был рассмотрен в суде, который постановил взыскать с хозяина химчистки стоимость услуги, штраф и компенсацию морального вреда – всего на сумму 12 тысяч рублей.

Назло соседу поджег веники

Житель поселка Усть-Соплеск Вуктыльского района пробрался в незапертую пристройку соседской бани и поджег сухие веники.

В результате пристройка сгорела, пострадала и сама баня. Суд оценил ущерб в 50 тыс. руб. и наказал поджигателя исправительными работами сроком на 1 год.

Ребенок выпал с пятого этажа

28 июня в поселке Междуреченск Удорского района стряслась беда. Двухгодовалый малыш взобрался на подоконник и выпал из окна пятого этажа.

Пострадавший ребенок был экстренно доставлен в Сыктывкар и госпитализирован в Республиканскую детскую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Лобовое столкновение

В Вологодской области, недалеко от Великого Устюга, двое ухтинцев, отец и сын, погибли в автокатастрофе.

Трагедия произошла вечером 28 июня на трассе Чекшино – Куратово. Лесовоз на большой скорости врезался в «Ладу», за рулем которой находился 38-летний мужчина. Он и его 61-летний отец, находившийся на заднем сиденье, погибли на месте ДТП.