Не перестаю удивляться изобретательности наших менеджеров, придумывающих все новые способы получения прибыли с помощью простых граждан. Сюрпризы ожидают нас даже там, где их вроде как быть не должно. С одним из них довелось недавно столкнуться в коммерческом банке «Восточный», где у меня находится небольшой денежный вклад, называемый среди пенсионеров «похоронный».

Как меня «уболтали»

Сотрудница банка как бы невзначай предложила оформить мне новый вид вклада, убеждая, что деньги должны работать и приносить хоть какой-то доход. Прозвучало и заверение о том, что, если договор не понравится, через год можно забрать свои деньги без проблем. На помощь девушке вскоре подошел моложавый мужчина, который, как потом выяснилось, оказался менеджером ООО «Компания БКС». Как я теперь понимаю, картина со стороны напоминала сценку из уличной жизни, когда группа цыганок обрабатывает какого-нибудь простака-прохожего, не желающего расставаться со своими денежками…

По наивности я полагал, что мне предлагают обычный банковский вклад, и в конце концов поддался на уговоры. Если через год я могу переоформить договор, ничего не теряя, то почему бы и не попробовать? Тем более что предлагается повышенный процент? Мне подсунули договор, в котором на 17 (!) страницах мелким шрифтом что-то было написано. Я попытался было читать, но там через слово попадались непонятные термины, предложения были громоздкие, поэтому смысл до меня просто не доходил. К тому же очки я не взял, в глазах скоро зарябило, и я бросил читку. Как говорит молодежь, «буков было много», и я оставил свой автограф на последней странице.

Через некоторое время взялся я с очками разбирать текст «выгодного приобретения», и первое, что обнаружил – огромный срок договора. Обычно банк заключает договор с пенсионером на полгода – на всякий случай, как говорится. А тут срок соглашения о сотрудничестве заканчивался аж в 2027 году! Не оказалось на 17-ти страницах и упоминания о возврате денег, а когда я вчитался окончательно, до меня дошло, что я заключил договор не с банком, а с брокерской компанией! Но ведь я же имел дело с банком, а не с биржей, где торгуют акциями! Но это я так считал, а оказалось, что банк здесь вроде бы и ни при чем!

Очень «горячая линия»

Я пошел разбираться, но той сотрудницы на месте не оказалось. Мне сообщили, что она вышла в декретный отпуск и когда будет – неизвестно. А сотрудника «БКС» и след простыл. Мне пришлось дозваниваться по «горячей линии» (сотрудники банка «Восточный» заявили, что они здесь просто посредники), а это оказалось делом очень непростым.

Собеседник на том конце линии «космической связи», услышав о том, что я хочу разорвать договор, поскольку о сроке в пять лет речи не было, заявил о выплате неустойки и добавил: «Сумма возврата после досрочного расторжения договора составит 236 900 рублей. Более подробная информация вам направлена по электронной почте». Объяснить далекому консультанту то, что у меня и почты такой никогда не было, я просто не успел: связь прервалась…

Уже дома я вычислил, что неустойка обойдется мне в 114 310 рублей, которые ООО «БКС» заберет себе, что составляет порядка 30 процентов от моих сбережений, находившихся на счете в банке! А ведь в Конституции написано, что никто не вправе забрать деньги у гражданина без суда. Самое грустное в том, что и в суде, как я выяснил у адвокатов, перспектив получить свои 114 тысяч обратно у меня мало. Подпись-то я под договором поставил!

Но судиться я все же попробую. А пенсионерам-вкладчикам советую быть внимательнее при посещении банков, где сладкоголосые менеджеры предлагают выгодно вложить ваши деньги в дело и получить большие проценты. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Валерий ЧУПРОВ,

пенсионер, г. Сыктывкар.