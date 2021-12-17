На декабрьской сессии депутаты Госсовета Коми удивительным образом умудрились рутинное, по сути, обсуждение законопроекта о придании Сыктывкару официального статуса столицы, довести до политического скандала с привлечением республиканской и федеральной прокуратуры.



Законопроект о статусе столицы был внесен Советом Сыктывкара. В пояснительной записке к нему подчеркивалось, что в настоящее время в законодательстве Коми отсутствует закон, регулирующий статус столицы, которым были бы определены функции административно-политического, экономического, научно-образовательного, культурно-исторического центра субъекта России, а также взаимоотношения органов государственной власти Коми с органами местного самоуправления Сыктывкара.

Денег столичные депутаты пока что не попросили, но в законопроекте указали без всякой конкретики, что в республиканском бюджете должна появиться отдельная строка о финансировании столичного статуса.

Закон на час

Чтобы ускорить законотворческий процесс, было решено принять законопроект о статусе столицы сразу в двух чтениях. За него проголосовал 21 депутат, против – 5, воздержались 2 депутата. Все, переходим к следующему вопросу…

Но примерно через час председатель Госсовета Коми Сергей Усачев неожиданно потребовал переголосовать по законопроекту. Расклад голосов в итоге резко поменялся за счет изменения позиции представителей «Единой России». В результате законопроект был принят лишь в первом чтении и отправлен на доработку.

Прокуроры разберутся

Прямо в перерыве заседания руководитель фракции КПРФ в парламенте Виктор Воробьев подготовил жалобу на имя прокурора Коми Николая Егорова. В ней, в частности, отмечается, что в ходе обсуждения законопроекта Сергей Усачев не предоставил слова для выступлений представителям КПРФ и «Справедливой России», а также в нарушение регламента без законных на то оснований вновь поставил на голосование вопрос о принятии закона о статусе столицы в первом чтении. После чего уже принятый в двух чтениях законопроект был вновь рассмотрен и принят в первом чтении. Как такое вообще возможно?

Виктор Воробьев попросил прокурора Коми дать правовую оценку действиям спикера Сергея Усачева. С аналогичной просьбой, только уже к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, в тот же день обратился и депутат Госдумы РФ от Коми Олег Михайлов.

Продавили!

Сразу и не припомнить, чтобы нечто подобное ранее происходило в истории Коми парламентаризма. Теперь все знают, что принятие законопроекта с соблюдением всех процедурных правил еще ничего не значит. Можно просто поставить вопрос вновь на голосование и добиться нужного результата. По-другому это называется – продавить.

Очевидно, что без политики здесь не обошлось. Также очевидно, что администрации главы не понравилось то, что с законопроектом вышел Совет Сыктывкара. В других регионах страны с подобными историческими инициативами выходили губернаторы. Последний случай – принятие в октябре этого года в Якутии губернаторского законопроекта о статусе Якутска. Были в нем представлены те же обоснования, что и в нашем случае, только с одним существенным уточнением – законопроект о статусе Якутска был принят для того, чтобы лучше подготовиться к празднованию в 2032 году 400-летия города.

Депутат Татьяна Саладина посетовала на то, что республика уже 13 лет не может принять соответствующий закон. Но и тут мы пока не рекордсмены, по статусу столицы Карелии Петрозаводску тамошние депутаты споры вели 18 лет, до 2018 года.

Рычаги влияния

В декабре произошли два знаковых события, которые могут иметь отношение к последнему скандалу в стенах Коми парламента. Глава Коми Владимир Уйба возглавил республиканское отделение «Единой России», а еще Госдума приняла законопроект о публичной власти, согласно которому сворачиваются остатки федерализма и значительно усиливаются административные рычаги глав субъектов федерации – наделяются правом самим строить «вертикаль власти» на вверенной им территории. Напомним, что до последнего времени снимать с должности глав местных администраций можно было только с согласия муниципальных депутатов.

Исходя из вышесказанного, попросить экс-лидера «единороссов» в Коми Сергея Усачева, чтобы провластное большинство переголосовало по уже принятому законопроекту, мог только один человек – его непосредственный новый партийный начальник. Но это всего лишь предположение.

Надеемся, что к ближайшей февральской сессии ситуация с законопроектом о статусе Сыктывкара прояснится. Хотелось бы, чтобы в этой истории было поменьше политики, но пока не получается.

Сергей МОРОХИН.