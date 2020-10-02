Прочитала в «Трибуне» материал «На грани фантастики» о том, что эжвинские врачи лечат по телефону. Хочу довести до сведения руководства республики и города, что лечат так не только в Эжве.



Дом, где я живу, обслуживает сыктывкарская поликлиника № 1. Недавно у меня поднялось давление до 200 единиц. Своими лекарствами «сбить» не смогла, вызвала скорую помощь. Раньше с таким давлением увозили в Кардиоцентр, там пролечивали, и давление надолго нормализовалось.

Врач «скорой» дал три таблетки, велел положить под язык и уехал. Сказал, чтобы завтра вызвала врача. Но на нашем участке врача нет с сентября, прием ведут дежурные врачи. Пришедший врач спросила о том, какие лекарства я пью, и увеличила дозу в два раза, не проведя никакого обследования.

На следующий день пришла медсестра, взяла кровь из вены. Прошла неделя — результат не сообщают. Набираю телефон поликлиники, прошу записать на прием: давление поднимается постоянно. Спросили возраст, потом заявили, что приходить в поликлинику нельзя. Пришла другая медсестра, сделала ЭКГ. Через несколько дней звонит врач, сообщает результаты анализов, уточняет, что не все в порядке, но домой она больше не пришла. Да и что толку от ее прихода, если она не провела никакого обследования? Вывод такой: лечение в Сыктывкаре по телефону — это норма. Раньше я не верила слухам, что есть распоряжение о том, что пожилых в стационар брать не надо, теперь в этом убедилась сама. Не только в стационарах, но и в поликлиниках стариков лечить перестали. Только по телефону.

Ежедневно передают информацию о том, сколько умерло от коронавируса. По Коми за весь период карантина — сто человек. Но почему-то никого не интересует, сколько пожилых людей за этот период умерло от того, что нас лишили нормальной медицинской помощи…

Как-то передали, что в республике превышение смертности над рождаемостью за год составило 1600 человек. Это только разница, а сколько всего умерло — не говорят. И это люди в основном старшего поколения.

Сейчас нам разрешили выходить из дома — при условии не посещать места скопления людей. Но таких мест для старшего поколения в Сыктывкаре теперь нет. Было три отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов. Из них два закрыты временно, а третье, что в поселке Краснозатонском, — совсем. Это было лучшее отделение в городе. Пенсионеры и инвалиды, поддерживая друг друга, приезжали сюда из города, Максаковки, даже Нижнего Чова. Отделение закрыли, считая, что здание старое, подлежит сносу. Тут же выставили его на продажу, и его купили. Наверно, кто-то из власть имущих положил глаз на участок в 30 соток в центре поселка. Тем более что к зданию подведены отопление, газ, электричество, горячая и холодная вода…

Ветераны обратились с коллективным письмом к заместителю министра труда и социальной политики С. Суворкиной с просьбой обследовать здание в Краснозатонском и поставить на ремонт. Я была у нее и на личном приеме — результата нет.

Отделение перенесли в Лесозавод, где условия не сравнимы. Здание расположено в промышленной зоне, подъезда для инвалидов к нему нет, на второй этаж по крутой лестнице людям с ограниченными возможностями подниматься трудно. Поэтому большинство посетителей перестали сюда ходить.

С тем же вопросом мы пытались записаться на прием к председателю Государственного Совета Н. Дорофеевой. Вышла сотрудница и объявила, что по таким вопросам Надежда Борисовна не принимает. Тогда мы записались на прием к депутату Т. Саладиной, но, когда пришли в назначенное время в офис на ул. Коммунистической, ее на месте не оказалось. Сказали оставить материал — депутат ответит письменно. Ответа не было. (При таком отношении к избирателям не удивительно, что на минувшие выборы не пришли 70 процентов).

Мы звонили в г. Киров, интересовались, как там организованы социально-реабилитационные отделения. Нам сообщили, что в каждом микрорайоне города по два отделения с питанием и той же работой, которая проводилась у нас в Краснозатонском. Получаю газету «Источник», где в каждом номере есть реклама с приглашениями в поликлиники и курорты Кировской области. Значит, там они работают. У нас же руководители республики и города нашли более простой выход: закрыли пожилых людей дома и оставили без медицинской помощи.

Медиков обвинять нельзя — их поставили в такие условия. Транспортом не обеспечили, заставив обслуживать пожилых на дому. Если в поликлинике на одного пациента врач тратит 10 минут, то на вызов на дом уходит минимум полчаса. От этого такая спешка при посещении больных на дому и перегрузка скорой помощи. В результате — повышение смертности над рождаемостью. И никто за это не отвечает.

Анна ПОПОВА,

Заслуженный учитель Республики Коми, труженик тыла, почетный ветеран

г. Сыктывкара.