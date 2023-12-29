Наша республика стала первым российским регионом, где началась пресловутая «мусорная реформа». В Коми она стартовала 1 ноября 2018 года, то есть на два месяца раньше, чем по всей стране.



Началась «реформа» провально, потому что, как выяснилось, регион был абсолютно к ней не готов. Просто тогдашний губернатор Сергей Гапликов, будучи человеком амбициозным, торопился доложить в Москву, что мы «впереди планеты всей».

Этому предшествовала весьма сомнительная конкурсная процедура по выбору регионального оператора. Одну из крупных фирм с опытом работы по сбору отходов по формальным признакам сразу же отсеяли. Вторым «конкурентом» был явный спойлер. А выиграла конкурс скромная коммунальная организация ООО «Ухтажилфонд». Она обслуживала многоквартирные дома в Ухте и на тот момент не имела ни техники, ни других ресурсов, чтобы заниматься вывозом мусора на территории огромного региона. Зато за этой фирмой стоял местечковый олигарх, чьи лоббистские возможности и связи в коридорах власти оказались, видимо, вполне убедительными.

Безумная логистика

В Желтом доме наверняка понимали, что сама по себе ухтинская фирма, которой правительство Коми отдало на откуп всю «мусорную ниву» республики, этот воз не потянет. Нужна была организационная, финансовая и «методическая» помощь со стороны чиновников.

Видимо, специально под монополиста – ООО «Ухтажилфонд» – была разработана Территориальная схема по обращению с ТКО. Суть ее в том, чтобы мусоровозы отправлялись в путь именно из Ухты. Безумная логистика (расстояния в 500-700 км в условиях бездорожья) чиновников не смущала. Как и тот факт, что затраты на бензин из ГСМ составляли львиную долю расходов. Проблема решалась просто: все эти затраты закладывались в тарифы для населения.

Хотя если бы Терсхема была направлена на оптимизацию расходов, то в регионе с площадью свыше 400 тыс. кв. км появилось бы, как минимум, два регоператора (кстати, в ряде субъектов РФ так и сделали).

Коми по размерам – это три Англии. Вы себе можете представить, чтобы три Англии обслуживала одна «мусорная» компания, да еще такая заштатная, как «Ухтажилфонд»?

Гибридная система

Стоит ли удивляться, что жители Коми вспоминают начало реформы недобрым словом? Пятилетний юбилей потешил самолюбие только самих хозяев «Ухтажилфонда», который после смены вывески стал называться «Региональным оператором Севера».

7 ноября с.г. директор регоператора Дмитрий Кондратенков в «юбилейном» интервью агентству БНК не без пафоса заявил: «Нам удалось выстроить систему, которой до этого не было не только в Коми, но и в стране».

Господин Кондратенков, вероятно, предлагает населению, охваченному «мусорными услугами», вместе порадоваться успехам фирмы. Возглавляемое им предприятие, конечно, частное, но достижения, как подразумевается, общие для всей республики.

Но вообще-то директор прав: «мусорная система» в Коми с момента ее создания действительно уникальна. Пять лет назад в северном краю появился некий небывалый гибрид, в котором государственные интересы причудливо скрестились с доходным бизнесом.

Откуда миллиард?

В том же интервью Дмитрий Кондратенков говорит, что регоператор не только разгребает мусорные завалы в Коми и улучшает экологию республики, но еще и пополняет государственную казну.

По словам директора, за минувшие пять лет предприятием внесено в бюджеты всех уровней налоговых отчислений порядка миллиарда рублей.

Почему-то журналист, задававший «юбиляру» вопросы, не уточнил: о каких, собственно, налогах толкует гражданин Кондратенков? Откуда взялся целый миллиард?

Открываем Налоговый кодекс РФ, который устанавливает: услуги по обращению с ТКО не подлежат налогообложению по НДС. Налоговая ставка на прибыль для регоператоров в рамках договоров по оказанию услуг по ТКО составляет 0 (ноль) процентов.

Но если огромную пользу для бюджета от деятельности регоператора можно подвергнуть сомнению, то вот в обратном направлении – от бюджета к частной фирме – деньги текут исправно. Только за два года (2020-2021 гг.) согласно бухгалтерскому отчету, принятому налоговой инспекцией, государственная помощь регоператору из бюджета Республики Коми составила 175,6 млн рублей. Это так называемая субсидия по «выпадающим доходам» предприятия.

О субсидиях за другие годы данных в открытых источниках нет. И вообще, тема господдержки регоператоров вдруг перестала афишироваться. Возможно, после скандальной истории в Архангельской области, где эти самые «выпадающие доходы» привели к уголовному делу против чиновников и «мусорщиков».

По просьбам трудящихся

Ухтинский журналист не стал затрагивать такие щекотливые темы, его больше заинтересовало другое: куда и почему исчезли в Ухте с контейнерных площадок бункеры для складирования крупногабаритных отходов?

Дмитрий Кондратенков авторитетно ответил: мол, сами ухтинцы об этом просили. Помимо строительного мусора, продолжал директор, нельзя выносить на контейнерные площадки мешки с листвой, ветки, спилы деревьев и т.д. Регоператор, даже если б захотел, не вправе их вывозить – закон запрещает.

А теперь откроем другой документ – Федеральный каталог коммунальных отходов (ФККО). Согласно установленным в нем нормам, растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, деревьями и кустарниками являются твердыми коммунальными отходами. Это же подтвердил и Верховный Суд РФ в своем определении от 10 октября 2023 года. И тут возникает интересная коллизия. С одной стороны, существуют общефедеральные нормы, обязывающие регоператора вывозить ТКО, образующиеся по уходу придомовых территорий. А с другой стороны, есть особое мнение директора частной фирмы из Коми. Но ведь если местная система сбора мусора действительно уникальна, то и федералы нам не указ?

Средства на евробаки

Далее г-н Кондратенков поведал изумленным читателям, что, оказывается, Региональный оператор Севера «по собственной инициативе с 2019 года ведет раздельный сбор в Ухте и Сосногорске, для чего сейчас установлено 200 контейнеров для сбора пластика. В 2019 году мы извлекли из указанных 15-20% вторсырья, то сейчас уже 70% в желтом контейнере. Сейчас раздельный сбор ТКО ведем в 13 муниципалитетах».

Получается, что оператор – опять молодец, взял да и проявил инициативу. Хотя на самом деле это его прямая обязанность, предусмотренная Соглашением (от 22.06.2018 г.) с правительством РК. Там, помимо общего сбора ТКО указан и раздельный сбор.

Согласно основам ценообразования в сфере обращения с ТКО в тарифе предусматривается 1% от необходимой валовой выручки в год на приобретение регоператором контейнеров для осуществления раздельного сбора мусора. По информации Службы республики по тарифам, «главный мусорщик» обязан был финансировать 46,6 млн рублей в 2019-2021 годах на приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО. А за пятилетку – 76 млн руб. соответственно.

В этой связи особого внимания заслуживает история «плодотворного сотрудничества» регоператора с чиновниками муниципалитетов. Так, мэр Ухты Магомед Османов заявлял, что в бюджете города заложены средства на приобретение евробаков, что позволяет обновить треть парка контейнеров.

А вот устьцилемы отказались покупать контейнеры за счет района (в местном нищем бюджете на это нет денег). И тогда прокурор Усть-Цильмы подал иск в суд об обязании администрации района провести работы по созданию площадок с приобретением контейнеров. Решением Ижемский районный суд по делу № 2-139/2021 удовлетворил требования прокурора. Однако при рассмотрении апелляции прокурор отказался от своих исковых требований, суд второй инстанции отменил решение и прекратил производство по делу.

Сырье вторично, платежи первичны

Судя по интервью г-на Кодратенкова, региональный оператор прямо-таки спасает северную природу, ее хрупкую экологию. И призывает к этому остальных граждан, поощряя раздельный сбор мусора. Более того, директор поведал, что его предприятием заключен договор с АО «Комитекс» на поставку вторсырья.

Между тем указаниями Антимонопольной службы России предусмотрено: из необходимой валовой выручки тарифным органом исключаются доходы, полученные от продажи вторсырья, а также тепловой и электрической энергии, полученных из отходов.

Таким образом федеральная власть пытается стимулировать граждан: раздельный сбор мусора позволяет получать вторсырье, и чем больше, тем будут ниже тарифы по обращению с ТКО.

Но на примере Коми мы этого не видим. Здесь господствует другой принцип: безраздельный сбор денег от населения. Даже «квитки» потребителям приходят общие: за электричество, тепло и мусор. (О том, что это противозаконно, «Трибуна» уже писала).

Вместе порадуемся?

Любопытно, что защитой «мусорных» тарифов в правительстве Коми в качестве представителя Регионального оператора Севера занимается небезызвестный Илья Перваков – экс-руководитель Тарифной службы Коми, осужденный в 2017 году за взяточничество. Видимо, ему легко находить общий язык со своими бывшими коллегами-чиновниками. Первакову теперь даже проще «решать проблемы» – он свое уже отсидел…

В конце декабря в присутствии г-на Первакова состоялось очередное заседание Тарифной службы РК. 20 декабря появился приказ № 92/1, устанавливающий тарифы по обращению с ТКО. На 2024 год (все-таки на носу – выборы президента) платежи для населения оставили в размере 890 руб. Зато с 1 января 2025 г. планируется увеличить «мусорный» тариф до 1219 руб., а с учетом НДС (который до этого был «заморожен») – 1462 руб. Таким образом тариф скакнет сразу на 37 процентов.

Владимир ИВАНОВ,

Виктор СЕМЕНОВ.