На внеочередной сессии Госсовета Коми 15 июля будет рассмотрен законопроект о получении в собственность земли, расположенной на территориях Арктической зоны.



В Коми, напомним, к ней отнесены Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. С 1 августа в этих муниципалитетах в безвозмездное пользование будут предоставляться земельные участки из расчета один гектар на одного члена семьи. В будущем (при надлежащем использовании) арктический гектар можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду на 49 лет. Землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства либо любой другой не запрещенной деятельности.

Местному населению сделана преференция: первые полгода землю смогут получить только жители этих четырех арктических территорий. А вот уже с 1 февраля 2022 года – любой желающий россиянин. Как выразилась теперь уже бывший зампред регионального правительства Ирина Бахтина, электронная система не смотрит, кто заявитель: «Первый пришел – первый получил».

На сегодня сформировано 50 участков общей площадью в 4261 га. Сформированы они были с учетом предложений органов местного самоуправления. Сюда не вошли земли лесного фонда, санитарно-защитные зоны, защитные зоны объектов культурного наследия, территории с разведанными полезными ископаемыми, территории водных объектов и территории общего пользования, а также затопляемые территории и земли под линиями электропередачи. Решающим фактором стали близость к населенным пунктам и наличие инфраструктуры.

В разрезе муниципалитетов цифры такие: в Воркуте – 7 участков (общей площадью 562 га), Инте – 22 участка (37 га), Усинске – 12 (109 га), Усть-Цилемском районе – 9 (3551 га).

Кстати, с 17 августа вступает в силу также закон о совершенствовании механизма экологической экспертизы при капитальном строительстве в Арктике. Этот закон снизит административные барьеры для объектов социальной и транспортной инфраструктуры, которые предполагается построить или реконструировать. Их перечень готовит Минвостокразвития и установит правительство РФ.