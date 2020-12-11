Для представителей малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, продлили сроки уплаты налогов и страховых взносов.

Для оплаты налогов и страховых взносов им также предусмотрена рассрочка в виде оплаты 1/12 части ежемесячно. Например, страховые взносы за март вносятся не позднее 15 апреля. Сейчас срок продлен на 9 месяцев, то есть до 15 января 2021 года, а с учетом новой рассрочки первую 1/12 часть платежа следует оплатить до 1 марта 2021 года (т.к. 28 февраля – выходной), последнюю часть – не позднее 31 января 2022 года.

При этом для переноса сроков уплаты налогов никаких специальных заявок в налоговый орган подавать не нужно. Проверить, имеет ли предприниматель или организация право на рассрочку или иные меры поддержки, можно с помощью специального сервиса на сайте налоговой

службы.