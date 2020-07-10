Сегодня я расскажу о двух очень горьких историях из моей адвокатской практики. К сожалению, в наше время они становятся довольно типичными. Официальные суды по этим делам еще не закончены. Тем не менее, я выношу их на ваш суд, уважаемые читатели. Уверен, что вы рассудите честно и справедливо.

Дело № 1 «Отцы и дети»

Несколько лет назад престарелые родители-пенсионеры пошли навстречу просьбам и обещаниям дочери и помогли ей перебраться с детьми с заполярной Воркуты в Сыктывкар.

Этому предшествовала продажа за копейки трехкомнатной квартиры и мебели в шахтерском городе, купля на бумаге родительской «трешки» в Сыктывдинском районе с оформлением половины на дочь и второй – на внучку. Дело в том, что без предоставления детям равноценного жилья органы опеки сделку не разрешили бы. Потом была регистрация по месту жительства, и мать вновь пошла на поводу у дочери, прописав ее и детей в квартире сына, но по определенным обстоятельствам оформленной на старушку.

А вскоре престарелая женщина узнала о принимаемых дочерью мерах по продаже родительской квартиры. Доказательство мнимой сделки в данном случае и судебная перспектива были довольно туманными. С большим трудом удалось помирить родных людей, заключить мировое соглашение, вернуть родителям половину их жилья. Вторая половина осталась за внучкой.

Но беда, как известно, одна не приходит. Несколько месяцев назад при загадочных обстоятельствах дочь свела счеты с жизнью, дети определены в детский дом в связи с отказом органов опеки в оформлении бабушки опекуном. За этим отказом следует желание закрепить фактически принадлежащее сыну жилье за несовершеннолетними детьми умершей дочери. Впереди не один суд.

История № 2 «Жены и мужья»

Судебное заседание по этому делу обещает быть долгим и конфликтным. Долгое время супруги ссорились, мужу указали на дверь, в связи с чем последовало его заявление о разводе и разделе совместно нажитого имущества.

Каково же было изумление супруга, когда в суде он узнал о том, что мировой судья заочно его развел, не обратив внимания на решение вопроса о ребенке, споре о разделе имущества.

Благодаря такому, мягко говоря, странному судебному акту бывшая супруга успела продать новенькую машину стоимостью 507 тыс. рублей всего за 50 тыс. рублей. Трехмиллионный банковский счет, как заявил представитель ответчика, оказался пуст. Причем оценить совместное имущество экспертам ответчик не позволяет. В ближайшее время бывшая жена готовится продать принадлежащую ей до замужества квартиру и покинуть северный край. Теперь сторона истца подготовила ряд заявлений в суд, налоговые и правоохранительные органы. Чем закончится противостояние сторон, пока неизвестно.

Евгений РОГАЦКИЙ,

адвокат, член Союза журналистов России.