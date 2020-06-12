«Боевая единица» сопротивления Экоактивистам в Шиесе вернули «символ борьбы»

Осенью прошлого года правоохранители со скандалом вывезли в Сыктывкар балок экоактивистов, установленный недалеко от переправы через Вычегду в районе поселка Мадмас (Усть-Вымский район), в начале июня его вернули на место.

Кладбищенская история

Сам по себе балок (металлический передвижной прицеп) не представлял особой ценности, главное, что он являлся символом борьбы против обустройства мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес.

Поэтому, когда Печорское управление Ростехнадзора вдруг вынесло предписание, из которого следовало, что балок несет в себе какую-то угрозу линиям электропередачи, то у многих это вызвало удивление и даже подозрения в подыгрывании «темным силам». Ведь линии электропередачи находились на приличном расстоянии от балка, расположенного к тому же на территории сельского кладбища. Кому он там мог помешать?

И даже если бы балок теоретически мог портить жизнь энергетикам, то ведь можно его было просто чуть отодвинуть, а не «арестовывать» и затем тащить за сто километров на штрафстоянку.

Как следует из майского постановления Ростехнадзора, «в результате проведенных мероприятий в рамках возбужденного административного расследования» не удалось установить лицо, которое совершило административное правонарушение, то есть привезло балок на кладбище. А потому предписано вернуть передвижной прицеп его законному владельцу, коим является член правления Комитета защиты Вычегды Виктор Вишневецкий.

Хитрый ход?

Тем временем события вокруг Шиеса развиваются в направлении ликвидации проекта по обустройству «полигона смерти». 9 июня на заседании правительства Архангельской области было заявлено о расторжении в одностороннем порядке соглашения о сотрудничестве с московскими мусорщиками. Возведение мусорного полигона исключено из приоритетных инвестиционных проектов области.

Но сам по себе этот факт ровным счетом не значит ничего, поскольку свою позицию по завозу мусора на Север не высказали власти Москвы. Никого не удивит, если со временем выяснится, что громкое заявление было сделано в рамках предвыборных кампаний врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и врио главы Коми Владимира Уйба. Напомним, что они публично заверили, что не поддерживают проект, который может нанести вред окружающей среде.

Не расслабляться!

Однако после выборов ситуация может поменяться. Как заявил в социальных сетях эколог Александр Сладкоштиев, Шиес — долгоиграющая тема. Потому что площадку подготовили, грунт изъяли, насыпали щебенку и т.д. В перспективе там возможно возобновление строительства.

Ситуация очень похожа на ситуацию с ухтинским «долгостроем». У нас рядом с Ухтой собирались строить полигон для захоронения радиоактивных отходов — в 40-50-х годах в тех местах добывали радий. Загадили всю реку Ухта и ее притоки. Тогда ни о какой экологии, конечно же, не думали, подобывали-подобывали и бросили. Потом появился «Росатом». Под шумок провели общественные слушания. Но народ тогда возмутился, собрали больше 30 тысяч подписей против возведения полигона, резонанс был большой…

В начале этого года стройка опять зашевелилась, туда пригнали технику, начали строить. Общественность снова активизировалась, стройку опять остановили, но про нее не забыли. С Шиесом может произойти то же самое. Конечно, отказ правительства области сопровождать проект — это наша промежуточная победа. Но расслабляться нельзя. Далее они могут так же загнать туда технику и

возобновить стройку…

Так что возвращенный экоактивистам балок по-прежнему следует рассматривать в качестве «боевой единицы» защитников Шиеса.

Сергей МОРОХИН.