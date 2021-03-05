Исторические реконструкции под Усть-Цильмой проводят третий год подряд.

В 2018 году учащиеся кадетской школы из села Коровий Ручей и их гости реконструировали подвиг Александра Матросова. В прошлом году – воссоздали атмосферу битвы за Ленинград. В этот раз темой реконструкции стал героический бой за Ступинскую высоту под Великими Луками, взятую в ноябре 1942 года бойцами 28-й Невельской дивизии, в частях которой, напомним, было много уроженцев Коми.

В реконструкции участвовали воспитанники военно-патриотического клуба «Пересвет» из Ухты, ребята из Федерации военно-тактических игр Коми, студенты УГТУ, кадеты из Щельяюра Ижемского района, юнармейцы из Усть-Цильмы и кадеты села Коровий Ручей – всего около 70 человек. Роли офицеров исполняли преподаватели кадетских классов и ветераны боевых действий. Защищавших высоту солдат вермахта играли профессиональные реконструкторы. Среди участников «сражения» был и глава Коми Владимир Уйба со своим сыном.