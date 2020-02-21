Больница трещит по швам, как и вся сельская медицина в Коми

Жители поселка Щельяюр Ижемского района уже много лет мечтают о новой больнице. Старое здание поселковой лечебницы 30-х годов постройки признано аварийным, хотя там до сих пор оказывают медицинскую помощь.

Здесь ветер свищет

– Я сам лежал в этом стационаре, и к медицинскому персоналу претензий нет, – рассказал «Трибуне» житель Щельяюра Владимир Рочев. – Однако сама больница с каждым годом разрушается. Полы прогибаются под ногами, на стенах трещины. Зимой здесь очень холодно, ветер свищет. А в Ижемскую ЦРБ не все могут ездить. Во-первых, она и так всегда полная. Во-вторых, далеко, а в межсезонье дороги нет.

По словам щельяюрцев, поселковая больница обслуживает половину района, почти 10 тысяч человек. К ним за медицинской помощью едут жители Брыкаланска, Пильегора, Няшабожа, Кипиево, Краснобора и других населенных пунктов. В Щельяюрской лечебнице работают два участковых терапевта, есть поликлиника на 150 посещений (здание поликлиники стоит рядом с терапией), кабинет зубного врача, женская консультация, физкабинет, дневной стационар, станция скорой помощи.

«Кому мы только не писали…»

Заведующий хозчастью Щельяюрской участковой больницы, местный депутат Леонид Терентьев уже 10 лет добивается, чтобы в поселке построили новое здание. Соответствующие обращения направлялись главе республики, депутатам Госдумы и даже Владимиру Путину. Толку – никакого.

Конечно, кой-какой ремонт проводится, чтобы здание окончательно не рухнуло, но это проблемы не решает.

– В 2015 году была проведена техническая экспертиза – и задние признали аварийным, подлежащим сносу, – рассказывает Леонид Макарович. – Тогда появилась какая-то движуха. В Щельяюре выделили земельный участок под новую больницу, включили в региональную инвестиционную программу строительства, разрабатывалась проектно-сметная документация. Все организационные моменты должны были решить к концу 2016 года. Но потом все заглохло.

– Почему? – спрашиваю Леонида Терентьева.

– Видимо, по той же причине – нет денег. На все наши обращения приходит ответ: есть в планах на рассмотрение, а в строительство не включено. Если раньше нам обещали построить в период 2019-2021 гг., то сейчас уже поговаривают: мол, не раньше 2025-го, а то и 2030-го.

Нужна реанимация

– В советские годы в больнице было до 100 коек. Были детское, родильное отделения, узкие специалисты работали, но потом количество коек резко уменьшили, – продолжает депутат Л. Терентьев. – Вообще, очень плохо, что сельские больницы закрывают. Конечно, мы надеемся, что в Щельяюре до этого не дойдет, все-таки построят новую. Ведь Президент обозначил, что надо реанимировать первичное звено здравоохранения. Кстати, эксперты выяснили, что всего 1% населения России лечится в высокотехнологичных комплексах, а 99% проходит через первичное звено. Значит, основа – внизу, надо создавать хорошие условия, чтобы оказывать медпомощь на местах. До 1 июля все регионы страны должны отправить в центр программы, где и что надо строить. Может, это даст толчок и нашему руководству республики, министру здравоохранения?

«Трибуна» обратилась в Ижемскую ЦРБ с вопросом: почему не строят участковую больницу в Щельяюре?

– Это все решается на уровне правительства, – ответили нам. – Возможно, дело упирается в финансирование. В Ижемском районе ждут строительства новых ФАПов, а по участковым больницам и амбулаториям – пока тишина…

Екатерина МАКАРОВА, Ижемский район.