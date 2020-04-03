«Будем живы, не помрем!» Артисты играют перед пустыми залами, спектакли транслируются в режиме онлайн

«Дорогие, любимые зрители! Долгое время вы приходили к нам в гости на спектакли. Сегодня, когда у вас нет возможности посетить театр, мы идем в гости к вам! И сделаем мы это при помощи интернета!» Такое объявление сделал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», Воркутинский государственный театр кукол.

Первый онлайн-спектакль «Опасная сказка» состоялся 21 марта, в Международный день театра кукол. Артисты играли его вживую перед одиноко стоящим смартфоном и волновались не меньше, чем перед полным залом. Оказалось, что этот спектакль в сети посмотрели более 300 человек. Причем не только воркутинцев, но и из других городов республики и даже из-за пределов Коми.

Для труппы это был первый опыт — до этого в Сеть выкладывали лишь трехминутные ролики. Получив поддержку зрителей, в театре отобрали записи своих лучших спектаклей и с 28 марта по 5 апреля каждое утро транслируют их в онлайн-режиме. Бесплатно. Учитывая, что вся республика находится сегодня на самоизоляции – вот прекрасный пример, чем занять себя и своих детей. Смотрите сказки!

Шекспир не отдыхает

2 апреля в 11.00 воркутинцы покажут спектакль «Маленькая ночная серенада» (4+). Это сон-фантазия маленького Моцарта о его будущих произведениях. 3 апреля будет сразу два спектакля: в 11.00 – «Стойкий оловянный солдатик» (6+), а в 18.00 – «Женитьба» (18+). 4 апреля в 11.00 – «Снежная королева» (6+), а 5 апреля – «Здравствуй, папа» (12+).

Кстати, академический театр драмы им. В. Савина тоже выходит в online. «Работать на пустой зал невероятно тяжело, но мы считаем, что театр должен быть рядом, и готовы к трудностям», — заявили в театре. Ближайший «сеанс» в официальной группе театра «ВКонтакте» запланирован на 9 апреля в 18.30. Это будет прямая трансляция трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (12+).

Культурные мосты

Театральный режиссер и продюсер из Санкт-Петербурга, бессменный председатель жюри Международного фестиваля «В гостях у Мойдыся» Давид Бурман, поделился своим мнением о том, как театры помогут всем нам пережить это непростое время.

Самого Давида Семеновича пандемия застала в Израиле. Он приехал туда навестить маму и вот уже 18 дней находится на самоизоляции.

– Театры – это культурные мосты, – считает режиссер. – Мы часто забываем о коммуникации, которая выстраивается путем не прямой встречи и рукопожатий, а путем дистанционных взаимоотношений, когда есть нечто общее, некая духовная связь. Театр – тот самый визуальный, зрелищный, духовный мост. Сейчас форму онлайн используют многие, но важно, чтобы форма не затмила содержание, и при этом не потерялся эмоциональный заряд.

Театр – способ, который толкает нас, чтобы мы не закисли. Дети, которые сегодня засыпаны современными игрушками и гаджетами, отказываются от компьютеров в пользу живой игры. В этом смысле самоизоляция – это время полезное, потому что помогает осознать себя живым человеком. Я много езжу по миру и вижу, в чем отличие России-матушки от остальных государств. На Западе люди сильно зависят от системы досуга. Как только возникает некий провал, у них возникает ужас: «Что мне делать? Я не могу никуда поехать. Чем мне заняться?» Самоизоляция – это время для того, чтобы ты развивался, возьми книжку, читай, ничего сложного. У моей мамы проблемы со здоровьем и она уже десять лет не выходит из дому. Я, приехав к ней сейчас, стал открывать в себе совершенно новые культурные коды – научился готовить. И это тоже своеобразный театр. Я готовлю для мамы, и у мамы — счастье…

Преодоление

– Давид Семенович, вспоминаете ли вы Сыктывкар и наш фестиваль?

– Конечно! Благодаря фестивалю «В гостях у Мойдыся» я и узнал о республике. Раньше я воспринимал Коми только как место ссылки. Когда я впервые приехал сюда, для меня было откровением, какой интеллигентный и красивый город Сыктывкар, как он мне напоминает Гатчину. Провинциальная столица, душевные люди… Прошло уже три фестиваля, и я не пропустил ни один. «Ваш «Мойдысь» – доказательство того, что периферия может быть понятием административного деления, но не искусства.

Именно в Сыктывкаре я ощутил себя частью огромной общей культуры, потому что мне было все понятно, легко, доступно. Такое ощущение, что я заходил в академический театр драмы (где проходил фестиваль – ред.) как к себе домой, к своим родным. И это породило желание продолжения творческих коммуникаций. Сегодня Воркутинский театр участвует в нашем большом совместном проекте под названием «Аистенок и Пугало» (пять спектаклей на пяти языках). Проект подразумевает, что несколько театров поставят один спектакль. За основу мы взяли пьесу «Аистенок и Пугало» – это словацкая сказка об общечеловеческих ценностях. Я уже ставил ее в Бурятии и Казахстане, используя национальный колорит, и это дало потрясающий эффект. Думаю, для воркутинской труппы это тоже будет интересно, в том числе с точки зрения изучения коми языка, ведь это русскоязычный театр. Спектакль будет идти на русском, но с использованием языковых мотивов. Есть такое понятие интертекстуальность, это когда звучание в одном спектакле разных текстов может определяться изобразительной, текстовой и актерской игрой – и все вместе должно создать интерес к изучению языка. Насильно заставить изучить коми или какой-то другой язык невозможно, а вот мотивировать артистов заговорить на языке, который для них неродной, задача интересная. Трамплином для этой идеи стала площадка вашего фестиваля. Надеюсь, что в 2021 году «В гостях у Мойдыся» мы это увидим. Будем живы, не помрем!

Знаете, что скажу еще напоследок? СССР был гениальной страной. Потому что только в Советском Союзе могли появиться такие звездные театральные коллективы, как театр-студия Табакова, театр «Современник», Театр «На Таганке» и т.д. А почему? Потому что все они развивались вопреки, а не благодаря. Мы сегодня настолько «оборзевшие», настолько потребительски стали относиться к тому, что нам дано жизнью, что я, честно говоря, уже ждал, когда нам за это «прилетит». Не бывает такого: что хочу – получу. Важно, чтобы мы эту ситуацию с вирусом, эпидемией и ту переоценку, которая сейчас происходит внутри каждого, использовали как преодоление.

Лиля ВОВК.