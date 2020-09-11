Вчера, 10 сентября, в Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, экс-мэром Воркуты Игорем Шпектором.

Церемония прошла в траурном зале городского крематория. Помимо друзей и родственников в ней участвовало несколько второстепенных чиновников. От республики – зампред правительства Коми Галина Рубцова, от Воркуты – заместитель мэра Ирина Зиберт. А вот первые лица прислали только колючие венки и дежурные соболезнования.

Если бы Шпектора провожали в последний путь в Сыктывкаре, а уж тем паче в Воркуте, проститься с ним пришли бы огромные толпы людей. Ведь он был очень популярен, причем не только в Заполярье. Многие его любили, другие ненавидели, но знали абсолютно все.

Шпектор был из тех людей «спиридоновского замеса», кто в 90-е и «нулевые» годы писал новейшую историю Коми. Он вполне мог бы стать успешным главой республики. Однако такого шанса судьба не дала ни ему, ни жителям региона.

«Человек-мотор»

В Воркуту молодой инженер-теплотехник приехал из Харькова в далеком 1968 году. Много лет проработал в управлении «Тепловодоканал». Девять раз избирался депутатом местного Совета и трижды – депутатом парламента Коми. В начале 90-х он был, пожалуй, самым ярким политиком в Госсовете республики.

В 1992 году Шпектор стал президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. С марта 1998 года по март 2007-го дважды избирался мэром Воркуты. В те годы и появился амбициозный бренд «Воркута – столица мира». А также знаменитые «Заполярные игры» – Спартакиада народов Севера.

Шпектор наводил в городе чистоту и порядок, разбивал парки и лично сажал деревья. Конечно, решить все проблемы Воркуты, где закрывались шахты и копились огромные долги по ЖКХ, он не мог. Но его невероятная энергия спасала воркутинцев от полной депрессии. Благодаря своему харизматичному лидеру этот умирающий город в те годы заметно приободрился.

Последние слова

Игорь Леонидович скончался 5 сентября, ровно один месяц не дожив до своего 82-летия.

По информации телеграмм-каналов, в конце августа он попал в больницу в тяжелом состоянии, возможно, заразившись коронавирусом. Официальная же версия – остановка сердца.

Еще 31 августа воркутинский градоначальник Игорь Гурьев на своей страничке «ВКонтакте» опубликовал обращение Игоря Шпектора. Тогда, накануне 1 сентября, многие восприняли эти слова как традиционное напутствие земляка по поводу начала учебного года.

Но, как оказалось, то были слова прощания: «Дорогие мои, любимые! Позади самые сложные испытания, которые прошли все вместе. И этот год будет нелегким, но мы все преодолеем. Воркутинцы многие достигли высокого рубежа. Воркута дала много талантливой молодежи; славу школе приносят ученики, а создается Школа кропотливым трудом учителей. Главное — верить в будущее нашей столицы Мира! Люблю. Целую. Будьте счастливы. Бесконечно преданный Ваш Игорь Шпектор».