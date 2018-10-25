«Бюро добрых услуг» фабриковало документы для лжеинвалидов

В Воркуте возбуждено уголовное дело в отношении нескольких человек. Среди них — бывший руководитель Бюро медико-социальной экспертизы № 23, заместитель главного врача по лечебной работе Воркутинского центра профессиональной патологии.

По данным следствия, в 2016-2018 годах участники преступной группы получали взятки от граждан за необоснованное завышение степени тяжести имеющихся у них заболеваний для получения повышенных ежемесячных страховых выплат за утрату трудоспособности.

Криминальный конвейер

Это далеко не первое подобное дело. В некоторых регионах «производство» фальшивых инвалидов вообще поставлено на конвейер. К примеру, недавно был арестован руководитель дагестанского Бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев. По версии следствия, преступная группа, которую он сколотил, сделала «инвалидами» сотни жителей Дагестана.

«Здоровым людям выдавали липовые свидетельства, по которым полагались льготы, бесплатные лекарства и выплаты из бюджета, — прокомментировал скандальную историю глава республики Владимир Васильев. — Даже на выходцев из Дагестана, уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию, умудрялись оформлять медицинские страховки и списывать деньги по линии ФОМС».

А в Костроме закончено расследование уголовного дела врачей, которые в течение шести лет помогали здоровым людям получить справку об инвалидности. За деньги, разумеется. Ущерб, нанесенный Пенсионному фонду и страховым организациям, оценивается в 11 миллионов рублей.

Аналогичная история всплыла в Ростовской области. В суд передано уголовное дело в отношении руководителя бюро № 30 — филиала ФКУ «ГБ МСЭ по РО» Минтруда России. Как считает следствие, обвиняемый организовал сеть посредников по поиску лиц, желающих за взятку (от 40 до 100 тысяч рублей) получить справку об инвалидности.

Конечно, работников из «бюро добрых услуг» суд накажет. Но накажут и липовых инвалидов, незаконно получавших пенсии и различные льготы. Их заставят вернуть деньги государству. Во всяком случае тех, кого поймают за руку.

Причем на подобные ухищрения часто идут люди, отнюдь не бедные. Так, недавно в Инте осудили предпринимателя, депутата местного Совета. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере при получении компенсаций за инвалидность.

Суд установил, что в 2009-2017 годах депутат предоставлял в филиал регионального отделения Фонда социального страхования по Коми и управление Пенсионного фонда по Инте справки с ложными сведениями о состоянии здоровья. Ему была установлена инвалидность II группы с 60-процентной утратой общей трудоспособности в связи с полученными на шахте профзаболеваниями. Ежемесячно он получал страховые и пенсионные выплаты, ему оплачивались санаторные путевки и расходы по проезду до места лечения и обратно. Всего он незаконно получил свыше 5,8 млн руб.

Как выяснила судебно-медицинская экспертиза, у этого человека нет профессиональных заболеваний, а поставленные диагнозы являются ложными.

По пути «регресса»

Тот факт, что в Коми целое «бюро добрых услуг» появилось именно в Воркуте, не случаен. В шахтерском городе есть большой спрос на подобные документы об утрате здоровья.

Что такое «регресс», известно не каждому. Но любой шахтер знает — это выплаты по регрессному иску. Работодатель возмещает вред, причиненный работнику за утерянное здоровье в результате травм или профзаболеваний.

Шахта — тяжелое и травмоопасное производство. Под ногами — шулюмка (так горняки называют жидкую грязь), люди работают в резиновых сапогах в постоянной сырости и холоде, на жутких сквозняках. А главное – постоянные травмы. У шахтеров есть примета: после «третьего звонка» — травмы — надо увольняться. Четвертая — может оказаться смертельной…

За производственный травматизм руководителей сурово наказывают, и они порой идут на все, чтобы скрыть травму работника. Дают ему отгулы, премию, запугивают и т. д.

Впоследствии даже легкая травма может обернуться серьезным заболеванием. И попробуй потом докажи, что здоровье ты подорвал именно на производстве!

Отсюда — и «регрессы». На шахтерском жаргоне «заделать регресс» — значит, пройти всю хлопотную процедуру установления диагноза «профзаболевания» и степени утраты трудоспособности. Процедура эта зачастую подвержена коррупции. Сначала наличие профзаболевания работнику устанавливают временно, на год, потом он снова проходит комиссию. Если профзаболевание остается, человек может получать выплаты постоянно.

Размер выплаты зависит от степени утраты здоровья и исчисляется в процентах от среднего заработка. Конечно, суммы у всех разные, но могут быть очень приличными, в десятки тысяч рублей. Это куда больше, чем обычная пенсия по инвалидности.

Однажды автору этих строк довелось побеседовать со случайным попутчиком. Им оказался шахтер, который рассказал, что ездил в столицу как раз для того, чтобы установить профзаболевание. Для этого какому-то должностному лицу пришлось «позолотить ручку»…

Но можно ли осуждать шахтера, который добивается по сути законных выплат незаконными способами?

Безработица, увеличение пенсионного возраста и перспективы не набрать нужного количества «баллов» и вообще остаться под старость лет без пенсии толкают людей к поиску криминального решения. Ну а если есть спрос — будет и предложение.

Людмила КУДРЯШОВА.