Бывшие наркоманы и алкоголики теперь сами помогают своим товарищам по несчастью

В Сыктывкаре открылся бесплатный консультационный центр для нарко – и алкозависимых, а так же ВИЧ-инфицированных.

Их реабилитацией занимается Павел Апальков. Ему 38 лет, из них 20 лет был наркоманом, воровал, сидел в тюрьме. И говорит об этом открыто.

Уникальный проект

В сентябре Павел Апальков открыл консультационный центр на Тентюковской, 170, где помещение выделила администрация города. Работа центра направлена на людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Проект поддерживается фондом Президентских грантов, поэтому за услуги платить не надо.

– Это единственный и уникальный проект в Коми, – рассказывает Павел Сергеевич. – Здесь работают «равные консультанты». Кто такой равный консультант? Это люди, которые сами столкнулись с этой проблемой (бывшие наркоманы, алкоголики, ВИЧ-инфицированные), но решили ее. Они имеют навыки психологического консультирования, прошли специальное обучение.

– Почему именно «равные консультанты», а не врачи, психологи? Им больше доверяют, потому что проблему они знают изнутри? – спрашиваю Павла Апалькова.

– Формируется эмпатическая связь: человек – человеку. Скажем, приходит наркоман к психологу, а психолог не знает, что такое «кумарить», «кумары», «ломка». А «равный консультант» понимает, потому что прошел через это сам. Для него это не просто заученные фразы из учебника. И эффект от такой терапии гораздо выше, – уверяет Павел Апальков.

Не все модное хорошо

– Есть положительные примеры?

– Конечно. Это я сам. Родился в нормальной семье, мама учитель русского языка и литературы, в семье никто не пил. Юнцом попробовал алкоголь, понравилось (это было модно) и быстро попал в среду, где употребляют наркотики, воруют. В 18 лет – первый условный срок. Когда не мог украсть на улице, крал из дома. В 21 год меня посадили. Употреблял зелье и в тюрьме, и после того, как освободился. В 27 лет я понял, что со своей жизнью надо что–то делать. Начал пробовать: переезжал в другие города, менял круг друзей, телефонные номера – ничего не помогало. Проходило какое–то время, и я снова срывался.

Потом мама оплатила мне реабилитацию в Казани, где психологами работали бывшие наркоманы. Оказалось, что они очень легко меня «читали». То есть предугадывали мое состояние, говорили: мол, понимаем, что с тобой происходит. И это мне помогло.

Семь месяцев я там пробыл и выписался. Приехал обратно в Сыктывкар, и здесь мы с приятелем открыли клуб «Анонимных наркоманов».

Павел Апальков пошел дальше. Получил образование психолога–аддиктолога (врач, занимающийся излечением пагубных пристрастий — Авт.) Теперь он известный специалист в своей сфере, помогает зависимым по всей стране. Он создатель и руководитель центра «Пробуждение» автономной некоммерческой организации «Социальные Инициативы». В реабилитационном центре «Пробуждение» оказывают помощь когнитивно–поведенческие терапевты, психологи. Центр полукоммерческий (из бюджета не финансируется, но ежегодно получает грант главы Коми).

Миссия – вытащить из ада

– В новом консультативном центре вы расширили спектр услуг…

– Я познакомился с руководителем Минтруда Екатериной Грибовой и с Ириной Лосевой, которая возглавляет центр социальной адаптации БОМЖ. Возникла идея совместно помогать людям, которые освободились из тюрем. Я сам помню, как освобождался – в никуда.

– Павел Сергеевич, деньги имеют свойство заканчиваться…

– Я свои консультации провожу бесплатно. Вокруг себя уже собрал многих, кто готов помогать бескорыстно. Ребята, которые выздоравливают, тоже берут на себя ответственность. По сути мы волонтеры. Через газету хочу сообщить: если вам, вашим родственникам нужна помощь, обращайтесь. Телефон центра 8 (8212) 579 448.

Екатерина МАКАРОВА.