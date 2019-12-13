Бывший ухтинец возглавил Еврейскую автономную область

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, назначив врио сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, Гольдштейн — выходец из Коми, бывший ухтинец. В 2003 году был избран депутатом Госсовета РК по Тиманскому округу № 23. С 23 сентября 2004 года — председатель Комитета Госсовета по социальной политике. В 2007 году избран депутатом Государственного Совета по Ярегскому одномандатному округу № 13, избран заместителем председателя Госсовета РК.

В декабре 2007 года Гольдштейн стал депутатом Государственной Думы и занял пост заместителя председателя Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока.

В Госдуму следующего созыва он баллотировался от Приамурья.

Место в нижней палате российского парламента было обеспечено г-ну Гольдштейну благодаря сложной многоступенчатой комбинации. В 2015 году вновь избранный губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь назначил Гольдштейна представителем от правительства области в Совете Федерации.