Чаевых, видимо, не хватало… (Криминал от 23 июня)

Официантка сосногорского кафе аннулировала заказы клиентов, а деньги забирала себе.

Суд установил, что девушка принимала заказы от посетителей кафе, а также оформляла их для собственного потребления. После оплаты счета клиентами она аннулировала заказы в программе и не вносила их в отчетную тетрадь по итогам работы за смену. Таким способом она присвоила более 57 тыс. рублей. Когда хищения вскрылись, обвиняемая добровольно возместила ущерб заведению. Предприниматель забрал заявление, и уголовное дело было прекращено.

300 тысяч как ветром сдуло

С Коми дорожной компании взыскан материальный ущерб за поврежденную иномарку.

Собственник автомобиля «Лексус» обратился в суд с иском к дорожной компании о взыскании ущерба. Судом установлено, что в августе 2022 г. на 6-м км автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск произошло ДТП: при порыве ветра на автомобиль упал дорожный знак. Это было зафиксировано и в акте инспектора ГИБДД. Ответчик иск не признал. Однако суд обязал Коми дорожную компанию выплатить в пользу владельца авто 295 тыс. руб. материального ущерба и 39 635 руб. судебных расходов.

Тайник под мостом

Житель Мыелдино Усть-Куломского района незаконно хранил огнестрельное оружие.

Мужчина незаконно хранил гражданское охотничье оружие модели «ИЖ-18Е», владельцем которого он не является, в будке около понтонного моста рядом с местом своего проживания. Постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с изъятием и с последующей передачей оружия уполномоченному органу.

Пенсионерка-самогонщица

Жительница села Усть-Кулом продала спиртосодержащий напиток.

За пластиковую бутылку объемом около 0,25 л пенсионерка выручила 150 рублей. Суд оштрафовал ее на 35 тысяч рублей. Домашнюю продукцию изъяли и уничтожили.

Кларнет украла не Клара!

Похитителем инструмента оказался пожилой сыктывкарец с криминальным прошлым.

Студент музыкального колледжа опрометчиво оставил инструмент стоимостью более 100 тысяч рублей на скамейке в центральной части города, после чего он пропал. По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили похитителя, ранее судимого мужчину. К тому времени он уже успел его продать. Похищенный кларнет был изъят и передан директору колледжа.

На кота свалить не удалось

Теща и ее родственница устроили пьяные танцы в квартире зятя.

В Печорском суде рассмотрели иск зятя к подруге тещи. Истец рассказал, что уехал с сыном и женой в отпуск и оставил ключи от квартиры, чтобы теща присматривала за ней и котом. Во время видеозвонка мужчина увидел, что теща пьяна, находится в его квартире не одна, а их дорогой телевизор валяется на полу экраном вниз. По словам тещи, его уронил кот.

Вернувшись из отпуска, мужчина обратился в полицию. Теща призналась, что телевизор уронила ее родственница, с которой они отмечали день рождения. Суд вынес решение: истцу присудили более 57 тыс. рублей (стоимость испорченного телевизора) и возмещение судебных расходов.