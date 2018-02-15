Чего нам ждать от новой системы сбора бытовых отходов?

В этом году все мы, включая младенцев и стариков, станем «богаче». К нашей собственности будут отнесены отходы нашей же жизнедеятельности, известные ранее как твердые бытовые отходы (ТБО). Проще говоря, к квадратным метрам добавятся еще по 2,3 «куба» в год мусора на каждого из нас.

Эти новшества прописаны в ряде новых федеральных законов и постановлений регионального правительства, регулирующих правила обращения с ТКО — твердыми коммунальными отходами. Именно такой статус присвоен отныне всему тому, что выбрасывается на контейнерные площадки для мусора.

С одной стороны, спорить не с чем: все то, что мы выносим в мешках и пакетах в мусорные контейнеры, принадлежит именно нам. Но с другой стороны… как-то очень напряжно: государство хочет возложить на нас ответственность не только за вывоз, но еще и за утилизацию и захоронение наших отходов, а также за их негативное воздействие на окружающую среду. Причем ответственность — финансовую.

Мусор на вашу голову!

Ежегодно россияне выбрасывают более 70 миллионов тонн несортированных отходов. При этом 94% попадают на свалки, 2% сжигаются. И только жалкие 4% тем или иным образом перерабатываются. Многие города и поселки окружены несанкционированными свалками.

Сегодня в Коми из сотен действующих свалок узаконены всего восемь! На этом фоне ситуация в Ухте выглядит относительно благополучной. На 13-м километре от города находятся две «законные» свалки, куда и вывозится весь ухтинский мусор. Причем и полигон для ТБО, и полигон для строительного мусора внесены в госреестр. Право оперативного управления обоими полигонами передано муниципальному казенному предприятию (МКП) «Ухтаспецавтодор».

Ежегодно полигоны принимают около 360 тысяч кубометров мусора, большую часть из них — порядка 230 тысяч — составляют «кубы» от населения.

А вот со свалками в окружающих Ухту поселках просто беда. Ни Ярега, ни Водный, ни Боровой, ни Седью, ни Кэмдин узаконенных мест для размещения отходов не имеют.

Впрочем, и для Ухты прогноз в этом смысле не слишком оптимистичен. Чтобы существующему полигону ТБО протянуть еще пару лет, необходимо обустроить, выражаясь профессиональным языком, две «карты» — это порядка двух гектаров дополнительных площадей, оснащенных системами дренажа. Возможно, этот срок удастся еще немного отодвинуть, если получится наладить раздельный сбор мусора, для начала — пластика. Что будет дальше — неизвестно.

Почувствуйте разницу

Уже в этом году за вывоз мусора в Коми будет отвечать региональный оператор. А на местах скорее всего этим будет заниматься оператор местный. Кстати, это решит застарелую ухтинскую проблему, когда на одной контейнерной площадке хозяйничают две «управляшки» и каждая норовит свалить на другую свои огрехи.

Новая система позволит отрегулировать и вопрос с ценами. Не секрет, что нынче каждая «управляшка» произвольно устанавливает тариф на вывоз ТБО. При этом их разброс поражает. Если «СМУ-13» возит мусор за 390 руб. за «куб», то «Ухтажилфонд» — за 560 руб. Причем эти 560 руб. обоснованы не экономическими расчетами, а исключительно аппетитами хозяев. Вот пример. Стоило одному из ТСЖ города пригрозить «Ухтажилфонду» расторжением договора на вывоз мусора за непомерно высокую цену, как директор «управляшки» Елена Величко снизила цену до 320 руб. Разница в 240 руб. наглядно показывает «навар», получаемый с каждого «куба».

Переходный период

Приказом от 20 декабря 2017 года Минстрой РК установил для «Ухтаспецавтодора» (которое претендует на роль местного оператора) тариф на услуги по захоронению отходов в размере 182 руб. 53 коп. Эта сумма вызвала переполох в управляющих организациях. Ведь в прошлом году они покупали талоны для размещения одного «куба» мусора на полигоне за 40 руб. А с 1 февраля цена возрастает в 4,5 раза! И эти расходы «управляшки», скорее всего, попытаются переложить на собственников. К сожалению, мэр города Магомед Османов на вопрос депутатов, касающийся обоснованности нового тарифа, не смог ответить ничего вразумительного.

Сегодня граждан волнует простой вопрос: сколько они будут платить за мусор в условиях новой системы? Возникает и еще масса вопросов, их надо обсуждать, а не замалчивать, как это происходит в Ухте.

Тамара ПРОСУЖИХ,

Людмила СТАЦЕНКО,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены координационного

комитета управдомов Ухты.