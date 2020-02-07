По данным Росстата, Коми не входит в число регионов с самой большой убылью населения. Тем не менее, есть веские основания бить тревогу, как говорится, во все колокола. Причем уже давно.

Наибольшая убыль населения по итогам 2019 года зафиксирована в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6), Кемеровской (16,5), Волгоградской (15,8) областях, Алтайском крае (15,8). На их фоне уменьшение численности населения в Коми на 10 тысяч выглядит даже оптимистично. Но это если не брать во внимание один существенный показатель. В той же Саратовской области проживает более 2,4 миллиона человек, а в Коми – всего 820 тысяч!

Если считать в процентном отношении, то у нас творится «тихий ужас». Убыль населения за 2019 год – 1,2 процента. Коми уже давно входит в пятерку регионов с самым быстро редеющим населением. По данным статистики, за последние четыре года численность населения в Коми сократилась на 4,4 процента. Столь удручающая ситуация сложилась также в Магаданской, Тамбовской, Курганской и Еврейской автономной областях.

То есть, грубо говоря, из региона ежегодно из каждых 100 жителей уезжает один.

Но есть основания считать, что картина с убылью населения выглядит гораздо мрачнее, чем подает официальная статистика. Несколько лет назад член Избиркома Коми от КПРФ поднял вопрос: почему число избирателей в Троицко-Печорском районе практически совпадает с числом жителей? Разве там нет детей и подростков?

Никакого подвоха не было, просто многие жители лишь числятся в районе, а живут на других территориях. Непонятная картина и с уровнем безработицы. Официально она чуть меньше семи процентов, но если судить по данным налоговой службы, практически четверть населения трудоспособного возраста не стоит на учете. Где же эти 100 тысяч человек, которые не платят налоги?

Очевидно, что кто-то работает на себя, кто-то сидит дома, поскольку нет возможности стать на учет в службы занятости, которые находятся за многие десятки километров от полузаброшенных сел и деревень. Поездка туда и обратно «съест» мизерное месячное пособие, которое чаще всего составляет чуть больше тысячи рублей. Но есть и большая группа тех граждан, кто постоянно работает в других регионах, хотя прописка у них – в Коми. То же самое относится и к части пенсионеров, давно переехавших в южные регионы, но прописанных здесь из-за оставшихся еще небольших северных льгот.

Поэтому если серьезно разбираться, то фактическая убыль населения у нас может существенно разниться с официальной. Есть жизнь, а есть статистика.

Сергей МОРОХИН.