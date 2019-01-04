Четвертый праздник в СИЗО

Экс-глава республики Коми в четвертый раз отметил свой любимый праздник в московском следственном изоляторе «Лефортово».

Гайзер сидит в камере без ремонта и горячей воды, но настроение у него отличное. Это отметили журналисты газеты «Московский комсомолец», навестившие «высоких» сидельцев в знаменитом СИЗО. Это же подтвердил и сам Вячеслав Михайлович в письме корреспонденту «Трибуны». На праздничном столе у Гайзера были «селедка под шубой», «Оливье», голубцы и фаршированный перец. «За четыре года я научился готовить абсолютно любые блюда из того, что есть», — пояснил экс-глава.

«Удивительный арестант»

«Лефортово» на сегодня — единственное СИЗО в Москве, где нельзя заказать комплексные обеды. И если в Бутырке даже самые небогатые арестанты могут позволить себе готовые блюда, то в «Лефортово» все эти яства арестанты готовят сами. Учитывая, что плиты в камере нет, задача эта непростая.

— Когда освобожусь, выпущу кулинарную книгу для заключенных, — говорит Гайзер. — Запишу ролики, где наглядно буду показывать, как готовить любые блюда с помощью кипятильника.

«Гайзер — удивительный арестант. За все время он ни разу ни на что не пожаловался, хотя в сокамерники ему доставались обычно террористы, а сами камеры всегда были одними из худших», — пишет «МК».

«Новый год я встречаю с замечательным настроением. Я его сам себе создаю, в каких бы условиях мне его ни доводилось встречать, — рассказал Вячеслав Михайлович. — От караула в зимнем лесу в армии до СИЗО. Конечно, новогоднему настроению способствовало и то, что я получил два самых желанных подарка: свидания с мамой и моим дядькой. Еще жена смогла прийти на одно из заседаний суда, и я смог перекинуться с ней парой слов. Жду каникулы в надежде «отдохнуть» и отоспаться, все-таки год был очень тяжелым физически. Режим заседаний, все эти бесконечные поездки в суд и возвращения в камеру поздно ночью… Тут и 20-летние пацаны выматываются…»

Вместо клеток — кандалы?

В. Гайзер откликнулся также на просьбу «Трибуны» прокомментировать инициативу Валентины Матвиенко, предложившей убрать клетки в залах суда.

— Конечно, отношусь положительно. Клетки появились с дела Чикатило, да и то только, чтобы его родственники жертв не растерзали. В Союзе, какие бы сложные, кровавые и массовые дела ни были, никто никаких клеток не сооружал. Помню, как в моем родном поселке под Интой проходил суд над убийцей. Беглый зэк провел зиму в лесу (у него сообщник был в поселке). Весной вышел и вечером, перед тем как сесть в поезд, сцепившись с молодым парнем в центре поселка, у всех на глазах зарезал его. Суд проходил в Доме культуры, люди сидели в зале, на сцене был стол, где сидели судья и два заседателя. И тут же стоял стул, на котором сидел подсудимый, рядом с которым стоял милиционер. Все! Сейчас же просто устраивают цирк из процессов. Загоняют человека в клетку и при этом еще «облепляют» клетку кучей конвойных и кинологом с собакой. Ну не бред?! А потом рассказывают «сказки» о нехватке средств. Да откуда они возьмутся при таком подходе, когда государство тратит на «расследование» дел и содержание обвиняемых зачастую больше, чем якобы нанесенный ими ущерб?

Клетки нужны лишь для унижения и давления на обвиняемых. Но в этой инициативе, что рассматривает Госдума, есть, как всегда, нюанс. Почти в открытую уже стали говорить, что, убрав клетки, подсудимых будут держать… в ножных кандалах! Мое мнение: при таких «улучшениях» лучше пусть ничего не трогают. Иначе кроме моральных и психологических страданий люди будут испытывать еще и физические. Сам я тоже восторга не испытывал, попав в клетку, но и трагедии из этого не делал, лица от СМИ не прятал. Мне краснеть не за что…

После новогодних каникул начнутся прения. Настрой у меня рабочий. Как я говорил ранее, судиться буду до последней инстанции, — заявил экс-губернатор.

Виктор Семенов.