Четыреста труб – в металлолом (Криминал от 16 июня)

Похищенное мужчина вывозил на служебном автомобиле.

Полицейские Усинска раскрыли кражу имущества с предприятия на сумму более 489 тысяч рублей. С заявлением о хищении 430 насосно-компрессорных труб в полицию обратился руководитель нефтяной компании. Сотрудники полиции установили причастность к краже 40-летнего работника предприятия, который выписывал на свое имя товарно-транспортную накладную и вывозил украденное на служебном транспорте. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Коварство москитных сеток

В Сыктывкаре из окна 9 этажа выпал ребенок.

Вечером 13 июня в дежурную часть поступило сообщение, что у дома по улице Кутузова из окна выпала девочка. Полицейские установили, что ребенок 2016 года рождения находилась дома с 8-летним братом. Облокотившись на москитную сетку, девочка не удержалась и выпала из окна. Мама в это время находилась на работе, отец – в командировке. Ребенок погиб.

Диана не восхитила

Ухтинцу не понравилась его интернет-знакомая.

39-летний мужчина познакомился в интернете с местной жительницей по имени Диана и предложил встретиться. Дама согласилась. Он купил водку, закуску и отправился в гости. Диана была подшофе и, мягко говоря, красотой не блистала. Тем не менее, гость прошел в квартиру, где они до утра выпивали, ведя разговоры «за жизнь». Уходя, мужчина прихватил мобильный телефон хозяйки стоимостью 7 тыс. рублей. Он вставил в него свою сим-карту и пользовался до тех пор, пока не был задержан полицией. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев принудительных работ.

Нож в спину земляка

Два жителя Узбекистана поздним вечером в Выльгорте выясняли отношения.

Дело было 2 августа прошлого года возле общежития на ул. СПТУ-2. Мирным путем разногласия уладить не удалось, поэтому в ход пошли побои и угрозы. Получив несколько ударов по лицу, один из участников конфликта выхватил нож и стал преследовать обидчика. Погоня завершилась ударом ножа в спину беглеца. Истекающего кровью, его отвезли в больницу. Колото-резаная рана была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Нападавший был задержан и помещен в СИЗО, а его жертва после лечения – в Центр содержания иностранных граждан. В суде оба принесли друг другу извинения. Однако один после суда был депортирован, другой на два года отправился в ИК общего режима.

Скамейка, батут и тележка

В Сыктывдинском районном суде рассмотрели гражданское дело по иску заключенного. Он требовал 100 тысяч рублей в качестве компенсации за обвинения в краже, которую не совершал.

Неизвестный проник ночью на чужой земельный участок в деревне Каргорт и похитил оттуда батут с шарами, железную тележку и деревянную скамейку. Ущерб хозяева оценили в 10 тысяч рублей. Воришку нашли, суд предъявил ему обвинения еще по другим уголовным делам и по совокупности назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако по эпизоду с кражей батута уголовное преследование было прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения. Осужденный обратился в суд, чтобы добиться компенсации морального вреда. Суд иск удовлетворил, но снизил компенсацию до 3 тысяч рублей.