Чиновники пытаются утаить горькую правду

На недавнем заседании президиума Государственного Совета Коми депутат Татьяна Саладина обмолвилась по поводу официальной статистики. По ее мнению, данные о числе безработных в регионе раза в четыре ниже реальных.

Удивительного в этом ничего нет, поскольку лукавство давно стало неотъемлемой частью государственной политики. Попробуем показать, почему статистика не обманывает, а лишь недоговаривает.

Чем вы там занимаетесь?

Сама же Татьяна Саладина назвала одну из основных причин расхождений. В сельской глубинке, чтобы встать на учет в службе занятости и получить право на пособие в тысячу рублей, надо добираться до райцентра, собирать кучу бумаг. В некоторых случаях мизерное пособие по безработице не покрывает даже расходов на проезд для оформления документов.

Надо отметить, что в ближайшем будущем официальных безработных станет еще меньше, так как федеральным центром уже заявлено, что пособие со следующего года будет выплачиваться лишь сроком до шести месяцев. Исключение сделают только людям предпенсионного возраста.

Обратимся к данным статистики. Согласно им в Коми порядка 7,5 тысячи человек получают пособие по безработице. Официально числятся безработными 34 тысячи человек. Это весьма внушительная цифра, но и она, на наш взгляд, далека от реальности. Попробуем доказать.

Численность рабочей силы в Коми по последним данным составляет 432,1 тысячи человек, число занятых 398,1 тысячи. Слово «занятых» здесь ключевое. Чем они заняты?

По данным федеральной налоговой службы, количество жителей нашего региона, получающих «белую» заработную плату с отпускными и платящих налоги в казну, составляет 319 тысяч человек. Куда подевались еще 79 тысяч? Отметим, что понятие «занятость» в статистике несколько отлично от общепринятого. Под него подпадают те же студенты, «занятые» только учебой. Но их совсем немного.

Поэтому сегодня мы можем говорить, что порядка 100 тысяч жителей региона, находящихся в трудоспособном возрасте, не могут найти достойное место в нашем богатом и малочисленном регионе. Многие из них перебиваются случайными заработками, которые зачастую выплачиваются в конвертах. Все это чиновниками стыдливо называется «теневым сектором экономики».

И еще несколько любопытных цифр по этой теме. По данным налоговой службы, в Сыктывкаре число граждан, получающих «белую» зарплату, составляет более 97 тысяч, в Ухте — 46, Усинске — 32, Воркуте — 31 тысяча человек. Это фактически две трети от общего числа всех налогоплательщиков в регионе.

Бедность — порок!

Напомним, что согласно данным Комистата в июле средняя заработная плата в республике перевалила за 50 тысяч рублей! Эта цифра из разряда тех же, в которые никто не верит, как и официальный уровень безработицы.

Чтобы вывести действительно усредненные данные, надо отойти от привычных шаблонов, взяв за основу не общую сумму доходов, поделенную на всех работающих, а зарплату, которую называют медианной.

Медианная зарплата — это середина зарплатной ведомости. Ровно половина от числа работающих получает выше определенной суммы, а вторая половина, следовательно, ниже. Согласно статистическим данным, в 2016 году медианная зарплата в Коми составляла 26,5 тысячи рублей, в прошлом году она подросла на несколько сотен рублей. На фоне продолжающегося уже четвертый год падения покупательной способности населения можно утверждать, что в целом народ беднеет, даже несмотря на некоторый рост доходов. Почти каждый пятый житель Коми получает заработную плату, которая не превышает прожиточный минимум. Для трудоспособного населения он сейчас составляет 13 тысяч 555 рублей.

Согласно данным агентства «РИА Рейтинг» Коми входит в число регионов, где наблюдается наибольшее падение реальных денежных доходов населения. За январь-апрель этого года они упали на 6,7 процента!

На фоне усиливающегося социально-экономического кризиса в стране, раскручивания нового витка инфляции нет оснований строить оптимистичные прогнозы по медианной зарплате по итогам 2018 года.

Лишь чуть больше шести тысяч человек в Коми имеют ежемесячные доходы свыше ста тысяч рублей. В категорию высокооплачиваемых сегодня входят в основном работники, связанные с добычей и транспортировкой углеводородов, высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых ведомств.

Сергей МОРОХИН.