Чиновники выбрали место для освоения казенных денег

Нынешний Год экологии правительство Коми решило «отметить» весьма своеобразно — вырубкой соснового бора в ухтинском поселке Шудаяг. Ухтинцы, естественно, против. Сейчас они собирают подписи под протестной петицией и обращаются во все инстанции, вплоть до Путина.

Эта проблема возникла неожиданно. Можно сказать, «свалилась с неба». Сосновый участок собираются вырубить ради вертолетной площадки.

«Вертушка» для Коми

В этом году российские власти выделили регионам 10 млрд рублей на развитие санавиации. Из них 152 млн руб. в качестве федеральной субсидии рассчитывает получить Коми. Но для этого республика должна купить вертолет и оборудовать для него взлетно-посадочную площадку.

По информации пресс-службы Минздрава РК, рес-публика намерена взять в лизинг воздушное судно МИ-8. 1 июня объявлен конкурс на закупку «вертушки». Планируется, что полеты начнутся в августе.

Вертолет будет базироваться в аэропорту Ухты, а в случае экстренной эвакуации пациенты будут доставляться в Ухтинскую городскую больницу № 1 в поселке Шудаяг, на базе которой организован Центр медицины катастроф. В зоне ответственности все прилегающие территории: Ижма, Усть-Цильма, Троицко-Печорск, Удорский район. Но основной поток пациентов будет госпитализироваться в Коми республиканскую больницу, Коми перинатальный центр и Кардиодиспансер в Сыктывкаре.

«Реализация проекта обеспечит своевременность оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах», — уверен министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

Гладко было на бумаге

В общем, схема обычная: Москва приказала — регионы взяли «под козырек». Посовещавшись, как лучше освоить федеральные деньги, чиновники Желтого дома взглянули на карту и выбрали точку. Попали аккурат в Шудаяг. Местных жителей, разумеется, никто не спрашивал.

Спору нет, санавиация нам нужна. Вот только зачем же «стулья ломать», а именно: рубить сосновый бор (1200 реликтовых деревьев) — зеленую зону больницы? Зачем подвергать ее пациентов и медперсонал, а также жителей поселка экологическим и техногенным рискам? И главное, зачем тратить бюджетные деньги на строительство новой площадки, если достаточно реконструировать старую?

«В сутки гектар соснового леса выделяет 25 кг фитонцидов, которые многократно снижают количество микробов в воздухе, очищают воздух от туберкулезных бактерий. По этой причине здесь было выбрано место под строительство Ухтинской городской больницы № 1 и санаторной школы-интерната № 4 для тубинфицированных детей», — говорится в петиции. Жители Шудаяга уверены, что размещение вертолетной площадки около больничных корпусов повлечет за собой ухудшение экологической обстановки. Грохот, пыль, вибрация, выбросы от сжигания топлива при работе вертолетов — все эти факторы будут отрицательно сказываться на состоянии здоровья больных. В зону риска при возможных авиационных ЧП попадут детские дошкольные и школьные учреждения поселка, жилые дома. И это при том, что в требованиях по вертолетным площадкам четко прописано: располагать их нужно таким образом, чтобы в зону взлета и посадки не попадали жилые и производственные помещения.

— Есть простое решение — использовать уже существующую вертолетную площадку, которая находится в трех минутах езды от больницы и нуждается всего лишь в реконструкции, — рассказывает Екатерина Руденко, депутат Госсовета РК от Ухты, активно поддержавшая шудаягцев. — Поверьте, наши предшественники были не глупее нас. Они неслучайно сохраняли бор, выбирая данную площадку по всем требованиям безопасности. И сегодня она на генеральной карте города остается как вертолетная площадка республиканского значения.

Местные метеорологи также считают, что существующая площадка является более безопасной. «Для вертолета самое главное — хороший обзор наземных ориентиров. Если будет туман, вертолет, даже подлетая к больнице, может вообще не сесть из-за метеофакторов, — сообщила в интервью радио «Соль» работник Ухтинского аэропорта Юлия Ярусова. — Возле площадки, которую они предлагают, с трех сторон проходит речка, над которой происходит испарение, воздух более насыщен, и будет происходить перенос низкой облачности и туманов как раз на предполагаемое место для площадки около больницы. Кроме того, рядом располагается ТЭЦ, которая является источником дыма и продуктов конденсации. Испарения происходят также от домов и проезжающего транспорта. Все это уменьшает вероятность посадки вертолета».

«Старая площадка готова на 90%, там ничего не надо строить. Леса нет, только перенести ЛЭП, забетонировать площадку, 20 метров дороги — и заходите! — считает авиатехник ухтинского аэропорта Владимир Огнев. — Там туманов нет, постоянные ветра, летчикам заходить с любой стороны ничего не мешает. Ухту видно как на ладони. А новая площадка — в лесу. Посадка будет происходить над поселком. Не дай бог что случится — куда садиться? На лес? Рядом находится котельная, у нее труба метров 100. Несерьезно это вообще. А если пурга, ветер, снег?»

«Подтасовка фактов»?

В Минздраве региона между тем продолжают настаивать: вертолетная площадка для санавиации рядом с городской больницей — оптимальный выбор. «Площадь вырубки составит 100 на 80 метров — это небольшая территория. Более того, между площадкой и больницей будет сохранена зона зеленых насаждений, чтобы уменьшить воздействие шума и пыли, — утверждает господин Березин.

По словам министра, рабочая группа из представителей Минздрава, Минстроя и предприятия «Комиавиатранс» рассматривала разные варианты места строительства, в том числе использование площадки, построенной для нужд газовиков, о которой говорят жители Шудаяга. Она имеет слишком маленький размер, считает министр. Поскольку проект должен пройти главгосэкспертизу в Москве, это должна быть настоящая вертолетная площадка, иначе одно из условий получения федеральных средств будет нарушено. Кроме того, нужно было перевести ту землю из сельхозназначения в промышленное, а это длительная процедура. И расположена площадка в двух километрах от больницы — это дополнительные десять минут ко времени доставки пациента в больницу. И коммуникаций там нет, значит, нужно будет протянуть к ней электричество — это дополнительно 5-8 млн рублей к стоимости проекта.

Депутат Е. Руденко в свою очередь считает, что размер существующей площадки чиновниками Минздрава искусственно занижается, а стоимость работ по переносу линии ЛЭП, напротив, завышается. «Население обращалось к энергетикам, и те прикинули, что цена вопроса – максимум 500 тысяч, — говорит она. — То есть налицо подтасовка фактов с целью дискредитировать имеющуюся площадку». Кроме того, никто пока не говорит о том, что если вертолетная площадка будет размещена на земле будущего хирургического корпуса, то по СанПиНу должен будет расширяться участок его рекреационной зоны, а это значит — новые вырубки деревьев.

Доложил начальству

«Вертолетная площадка будет построена рядом с больницей в поселке Шудаяг в срок до 30 ноября 2017 года, — доложил Д. Березин руководству Минздрава РФ на видеоселекторном совещании 25 мая. — Проектирование и строительство будут осуществляться за счет средств региона. Субсидии республиканского бюджета составят 21 млн рублей».

«Площадка планируется с ночным стартом и будет использоваться для госпитализации крайне тяжелых пациентов, которым нужна немедленная операционная помощь. Таких у нас немного. Поэтому я предполагаю, что использовать эту площадку будут не более двух-трех раз в месяц», — отметил Д. Березин.

Однако жители поселка Шудаяг все еще надеются, что власть их услышит. Недавно они провели субботник в честь Года экологии по расчистке существующей вертолетной площадки. Эта акция направлена на защиту соснового бора и привлечение внимания к данной проблеме.

Игорь ВОЛКОВ.