Число обманутых продолжает расти

«Трибуна» уже много раз рассказывала о проделках фирм, обманывающих сыктывкарцев. В частности, о некоей «Единой городской службе обслуживания ЖКХ», которая «впаривала» сыктывкарцам счетчики горячей и холодной воды за бешеные деньги.

Люди получали по почте извещение со всеми признаками официального письма — с фирменным штампом, где указаны дата и номер приказа, синей печатью, подписью и весьма лукавым текстом. В нем говорилось, что приборы подлежат поверке. Иначе владельцы рискуют заплатить большой штраф. Поэтому гражданам предлагалось пригласить спецов, которые эту поверку сделают.

Тем, кто не клюнул на уловку, приходило новое извещение с крупной надписью «ПОВТОРНО». Испуганные «клиенты» звонили по указанному номеру — вызывали мастера. Ну а дальше уже жулики действовали по обстоятельствам: они брали за поверку до двух тысяч рублей. Это при том, что менять счетчики нужно в зависимости от их срока службы — через четыре или шесть лет. Да и стоит счетчик от 400 до 700 рублей…

На днях в редакцию позвонила женщина, которая попала точно в такую же ловушку, отдав деньги уже другой конторе «Рога и копыта». Так же, как и в предыдущем случае, сначала она получила извещение, а через какое-то время — повторное. А потом к ней пришел вежливый молодой человек, который заявил, что депутаты города приняли постановление об установке датчиков утечки газа. И уже через две недели будет проверка из некоего Горгаза, и тех, кто не установил прибор, ждет штраф в три тысячи рублей. Напуганная женщина согласилась на покупку прибора, заплатив 5500 рублей. Что убедило покупательницу? У нахрапистого гостя оказалось удостоверение фирмы — с печатью и фотографией. Причем «мастер» не просто «впарил» прибор, а выписал счет на него.

Как потом оказалось, купленный прибор стоит в специализированном магазине 699 рублей. А в газовой службе сообщили, что данный анализатор устанавливать вовсе не обязательно! Совет города ничего подобного даже не обсуждал, а потому и указаний не давал. Женщину просто «развели» на деньги.

Дочь пожилой женщины, которую «развели» на покупку дорогой безделушки, нашла контору, отправившую «мастера» в обход по квартирам. Там заявили, что их агенты просто ведут презентацию прибора, у них нет задания что-то продавать. Дескать, это уже агент проявил инициативу, с него и спрос…

В Сыктывкаре вроде бы все уже знают про этот «сервис». О том, что опытный «мастер», вооруженный разводным ключом, способен «разводить на деньги» доверчивых граждан. Тем не менее, число обманутых продолжает расти…

Анатолий ПОЛЬКИН.