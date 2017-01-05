Что будет с пенсиями в 2017 году

Индексация пенсий в 2017 году вернется к прежнему порядку: страховые пенсии будут увеличены на уровень инфляции, а государственные, в том числе социальные, — с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 февраля 2017-го вырастут на 5,8%. Средний размер страховой пенсии в Республике Коми в 2017 году составит 17 тысяч рублей.

Одновременно с 1 февраля 2017 года увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, — на 5,8%.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года планируется повысить на 2,6% — и работающим, и неработающим пенсионерам. В итоге в 2017 году средний размер социальной пенсии в Республике Коми составит 9 696 руб.

Напомним, что в январе 2017 года пенсионеры Коми получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Так как это отдельная выплата, то она осуществляется без привязки к дате выплаты пенсии и будет доставлена всем пенсионерам в срок с 13 по 28 января 2017 года.

Другие новации

С 2015 г. в России действует пенсионная формула, согласно которой нужно иметь не менее восьми лет стажа и 11,4 пенсионного балла для получения права на страховую пенсию. В 2017 году можно получить максимум 8,26 пенсионного балла.

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование остается на уровне 22% в 2017 г., но функция администрирования страховых взносов перейдет от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе. За Пенсионным фондом останется ряд функций на трехлетний переходный период – все, что связано с периодами до 2017 г.

Также ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на страховую и накопительную пенсии.

Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2017 г. Он никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой.

Размер материнского капитала в 2017 г. не изменится — 453 000 руб. Для вступления в программу у россиян есть еще два года. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 г.

Все получат вовремя

Пенсии за январь 2017 года будут выплачиваться в республике в обычном режиме.

Как сообщает отделение Пенсионного фонда по Коми, несмотря на продолжительные праздники, доставка пенсий и иных социальных выплат в январе будет производиться в соответствии с обычным графиком доставки:

— через Почту России — с 5 января (по графику);

— через Сбербанк России — 12 и 23 января;

— через иные кредитные учреждения (банки) — 19 января.