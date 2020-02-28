Что-то вы зачастили, ребята… Мусоровозы будут приезжать к пустым контейнерам несколько раз в неделю?

Экс-руководитель тарифной службы Коми Илья Перваков только в прошлом году вышел из колонии строгого режима, где сидел за крупную взятку, а теперь энергично взялся за новое дело в качестве заместителя директора ООО «Ухтажилфонд».

В статье «По мусорному счету» («Трибуна» от 14 февраля с.г.) мы рассказали о том, что господин Перваков разослал предпринимателям, руководителям предприятий Коми «указивку» с требованием в срочном порядке предоставить информацию о всех собственниках жилых помещений.

Эта новация, предложенная менеджером с криминальным прошлым, вызвала негативную реакцию бизнес-сообщества. Но оказалось, что у руководителей «Ухтажилфонда» есть и другие светлые идеи. Они вдруг вспомнили о давно существующей норме СанПиНа, в которой говорится, что мусор зимой можно вывозить один раз в трое суток, а если температура повышается, то значительно чаще. И решили применить старые нормы в новых условиях.

Раз – и в десять раз!

В начале февраля предприниматели получили дополнительное соглашение о том, что теперь мусоровозы будут приезжать чуть ли не ежедневно, поэтому увеличивается и оплата за вывоз мусора. Обратившийся в «Трибуну» эжвинский предприниматель показал счет на оплату, где цена за «мусорные услуги» выросла чуть ли не в 10 раз!

Руководитель этого небольшого предприятия со штатом 20 сотрудников сейчас ломает голову: где взять столько мусора для заполнения мусоровоза? Ведь его предприятие за месяц «производит» отходов всего на один контейнер. То есть предприятия заставляют оплачивать перевозку воздуха — в соответствии с количеством «мусорных» рейсов.

Предприниматель готов к ежедневному вывозу, но пусть тогда мусор взвешивается. Сейчас же плата начисляется по каким-то непонятным нормативам.

Получается, что «Ухтажилфонд» готов по несколько раз в неделю гонять мусоровозы к незаполненным контейнерам? При этом из многих отдаленных населенных пунктов мусор вообще не вывозится.