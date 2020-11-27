Что угрожает Яреге? Депутаты проголосовали за сохранение льгот

26 ноября на заседании сессии Госсовета Коми депутаты большинством голосов проголосовали за сохранение льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также для лицензионных участков недр с высокой выработанностью запасов.

Представлял вопрос председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков. Отмена льгот повлечет прямые потери доходов как федерального, так и регионального бюджетов, пояснил он. Добыча сверхвязкой нефти станет нерентабельной.

— Из-за резкого снижения эффективности возникнет необходимость консервации действующих скважин и отказ от бурения новых, остановка эксплуатации нефтешахт и объектов инфраструктуры, — продолжил С. Чураков. — По оценке Минфина Коми, в результате отмены льготы поступления в бюджет республики в виде налога на прибыль организаций могут снизиться более чем на 7,8 млрд рублей. Неизбежны и другие негативные последствия, в том числе сокращение рабочих мест в нефтяной отрасли и смежных отраслях, снижение объемов уплаты в региональный и местные бюджеты налога на доходы физлиц.

Обсуждение темы вызвало вопросы. В частности, Дмитрий Шатохин поинтересовался у министра финансов Коми Галины Рубцовой, ведет ли правительство Коми работу по возмещению выпадающих доходов по налогам, если нет, то каким образом будет решен вопрос снижения поступлений в региональный бюджет.

Г. Рубцова пояснила, что в проекте бюджета региона на 2021 год, который утвержден во втором чтении, дополнительная финансовая помощь в связи с выпадающими доходами пока не учтена. «Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая недавно в Совете Федерации, сообщил, что в федеральном бюджете на возмещение выпадающих доходов в 2021 году предусмотрены 100 млрд рублей. Распределение этих средств между регионами будет произведено по итогам первого полугодия 2021 года.

— Отмена льгот может отчасти угрожать Яреге, которая является монотерриторией. Это важный для нас вопрос, и мы просим его поддержать, — выступил в поддержку обращения депутат Вячеслав Завальнев из Ухты. В итоге 21 парламентарий нажал кнопку «за», трое — «против», один воздержался.

Кстати, в октябре, по информации газеты «Ведомости», глава «Лукойла» Вагит Алекперов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить для Ярегского месторождения высоковязкой нефти основанный на инвестиционном соглашении вычет из налога на добычу полезных ископаемых. В. Алекперов отмечает «социальную значимость данного проекта для региона, так как его разработка обеспечивает рабочие места в условиях моногорода (пгт Ярега — Ред.). Известно, что таким механизмом поддержки уже воспользовался ряд других компаний.

Для справки: Ярегское месторождение открыто в 1932 г., является крупнейшим месторождением высоковязкой нефти (доказанные запасы по состоянию на конец 2015 г. — около 40 млн т). За последние пять лет «ЛУКОЙЛ» проинвестировал в разработку Ярегского месторождения более 60 млрд руб.