Чтобы урожай не пропал, лезьте в погреб

Недостаточно просто вырастить хороший урожай, надо сохранить его с наименьшими потерями. Лучшее место для длительного хранения – это погреб.



Лето нынче дождливое, всюду сыро. Да и от прошлого урожая в хранилище могут остаться грибки, гниль, плесень, запахи. Поэтому погреб надо подготовить заранее.

Большая чистка

Начнем с того, что сначала нужно очистить погреб. Всю тару, в которой хранился прошлогодний урожай, выносят на улицу. Хорошенько промывают и оставляют на солнце обсыхать и проветриваться. Солнечные лучи являются отличным антисептиком. Они очищают не только от видимых, но и от невидимых глазу загрязнений.

Если стеллажи невозможно вынести на солнышко целиком, то замените подгнившие доски, опоры. Все поверхности, тронутые гнилью, зачищаются. Дерево можно обработать паяльной лампой, а пластиковые ящики – раствором формалина или медным купоросом.

В погребе не должно оставаться ничего с прошлого года кроме консервов, у которых еще не кончился срок годности. Но банкам тоже нужна «ревизия» – их следует достать и помыть.

Сушите правильно

Следующий шаг – просушка помещения. Иначе сколько ни мой инвентарь, все равно урожай сгниет. Признаками высокой влажности являются затхлый запах и капли воды на стене.

Для начала открывают все двери и вентиляционные отверстия, чтобы проветрить хранилище. Некоторые проводят сушку с помощью электроприборов, но мы не рекомендуем это делать — велика опасность пожара. Постарайтесь обойтись без печек, примуса и паяльных ламп.

Надежным и проверенным способом является использование ведер с тлеющими углями. Расставленные в погребе, они не только просушат его, но и продезинфицируют. Абсорбировать лишнюю влагу естественным образом помогут коробки с углем или солью в углах погреба.

С шашкой – на грибок

Уменьшить влажность воздуха и продезинфицировать помещение поможет также побелка стен негашеной известью. Кстати, известь (но уже гашеная) поможет и картошке. При укладке в закрома корнеплодов их можно смешать с небольшим количеством гашеной извести. Для уменьшения влажности используют и сухой песок.

Не менее действенна известковая атака, то есть дезинфекция при помощи известкового пара. Для этого берут 3 кг негашеной извести на 10 кв. м погреба и засыпают в бочку с водой. Человек должен незамедлительно покинуть помещение, а все двери и вентиляционные отверстия плотно закрыть. Открыть погреб можно будет через три дня.

Продезинфицировать погреб можно и с помощью серы. Применяют для этого серные шашки. Шашки, как и известь, хорошо уничтожают клещей и прочих вредных насекомых, которые могут стать причинами болезней, препятствуют образованию грибков, гнили на деревянных элементах, а запах газа еще долго отпугивает грызунов.

Обрабатывая погреб такими способами, не забудьте про меры предосторожности, респиратор, одежду и перчатки.

Закладывать урожай на хранение следует лишь через три недели после дезинфекции.

Грызунам тут не место

Часто в погребах можно обнаружить мышиные норы. Незваные гости способны испортить большую часть урожая. Самый доступный, но при этом эффективный способ избавления от грызунов – использование кусочка меха кролика или шерсти собаки, кошки. Шерсть раскладывают около мышиных нор в погребе и поджигают.

Грызунов отпугивает запах нафталина и некоторых сухих трав: чернокорня, дикой мяты, багульника болотного. Их нужно разместить в коробочках в подвале, после чего грызуны обязательно разбегутся.

Алексей КОРКИН.