В Свято-Вознесенском храме служил двоюродный дед первого секретаря Коми обкома КПСС, после закрытия там работала кузница и хлебозавод, а три десятка лет назад церковь вернулась к верующим.

До прихода к власти большевиков вся жизнь устьсысольцев была связана с Троицким собором, что располагался на месте стадиона в Кировском парке. Здесь не только молились, но и венчались и крестили детей. А вот отпевали покойников в Свято-Вознесенском храме в местечке Кируль. Удивительно, но именно эта сопряженная со смертью церковь пережила все усть-сысольские храмы и недавно отметила свое 200-летие.

За южной чертой

Свято-Вознесенский храм располагался за пределами Усть-Сысольска, но считался городским. Дело в том, что он был кладбищенским, а по санитарным нормам кладбище должно находиться за городской чертой. Поэтому в 1780 году, как только погост на Сысоле стал городом, местом упокоения горожан определили Кируль. Этадеревенька располагалась за улицей Юго-Загородной (ныне Домны Каликовой), которая уже своим названием подчеркивает, что является южной границей Усть-Сысольска.

Поначалу в качестве кладбищенского храма возвели деревянную Никольскую церковь. Однако купец Алексей Суханов, бывший в то время городским головой, посчитав, что город нуждается в более солидном храме для отпевания, решил на свои деньги воздвигнуть каменную церковь. Ее строительство началось в 1811 году и завершилось в 1820-м.

Это был типовой храм в стиле провинциального классицизма, каковых немало по всей стране. Он включал в себя паперть с колокольней, а также зимнюю и летнюю части. То есть фактически два храма в одном корпусе. Нижняя часть церкви – зимний храм. А далее он переходит в верхнюю летнюю часть с куполом.

Спустя два года храм освятил Вологодский и Устюжский епископ Онисим, известный тем, что был последним духовником, присутствовавшим в 1813 году при кончине полководца Михаила Кутузова. Никольская же церковь также продолжала действовать, пока не сгорела в 1848 году.

Поначалу в Свято-Вознесенском храме только отпевали покойников. Но через какое-то время по просьбе жителей Кируля в нем стали совершать и другие службы.

На костях наших предков

Город рос, росло и кладбище. По данным историка Михаила Рогачева, за 140 лет его существования в нем было захоронено не менее 25 тысяч человек. В конце XIX века его обнесли чугунной оградой на кирпичных столбиках, придав таким образом солидный вид. Однако к началу 1930-х годов кладбище практически слилось с городом, и Сыктывкарский горисполком принял решение о его переносе. Горожанам предложили в трехдневный срок перенести старые захоронения на новое место, что было практически нереально. Неизвестно, успел ли кто-то перезахоронить своих родственников, но после этого срока каменные памятники вывезли, деревянные кресты закопали, ограду убрали. Большую часть территории застроили или просто захламили. В частности, на костях горожан стоит здание городского военкомата.

Вспомнили о старом кладбище только в начале 70-х годов и то только потому, что там захоронены деятели молодой советской власти и героиня коми народа Домна Каликова. Тогда постановлением Совмина Коми АССР кладбище поставили на государственную охрану как историко-революционный памятник. К 70-летию Октябрьской революции его территорию привели в порядок.

Своеобразным завершением этих работ стал мемориальный комплекс, созданный возле южной стены бывшего храма по проекту сыктывкарского архитектора Павла Резникова. Мемориал представлял из себя восемь мраморных плит, на которых были укреплены алюминиевые литые доски с именами нескольких известных деятелей. На заднем плане надгробий установили невысокий парапет, на котором разместили текст на коми и русском языках: «В памяти многих поколений останется наше время».

Злополучные годы

До революции Свято-Вознесенский храм не имел своего причета и обслуживался духовенством Троицкого собора. В 1918 году советская власть сделала приходским каждый городской храм и перевела их на самоокупаемость. В 1920-е годы все церкви, кроме Кирульской, оказались в руках «обновленцев» – новоявленных раскольников, которых первое время поддерживали большевики.

В Свято-Вознесенском храме до начала 1930-х годов продолжали служить сторонники патриарха Тихона. Среди них, как поведала на очередной экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» историк Нина Нолкен, был и священномученик Стефан (в миру Степан) Ермолин.

Уроженец села Часово, крестьянин по происхождению Степан Васильевич участвовал в гражданской войне и даже дослужился до командира взвода Красной армии. Но, пережив ужасы братоубийственной бойни, он решил остаток жизни посвятить служению Богу и в 1927 году стал дьяконом Свято-Вознесенского храма, а затем рукоположен в священники. В 1937 году его арестовали по сфабрикованному сотрудниками НКВД делу «Священной дружины» и приговорили к расстрелу. По некоторым сведениям, приговор был приведен в исполнение неподалеку от храма, на месте нынешнего аэропорта.

Не менее трагически закончилась жизнь игумена Амвросия (в миру Афанасия) Морозова – двоюродного деда первого секретаря Коми обкома КПСС Ивана Павловича Морозова. Игумену Амвросию было суждено стать последним настоятелем Троицко-Стефановского Ульяновского монастыря, пережить его закрытие и разграбление. Несколько раз его арестовывали под разными предлогами, ссылали и заключали в тюрьмы. С 1924 по 1930 годы он был священником Свято-Вознесенского храма, а впоследствии служил в Свято-Казанской церкви в Кочпоне. 4 августа 1937 года его вновь арестовали по печально известной 58-й статье («контрреволюционная деятельность») и 21 августа расстреляли в районе Нижнего Чова. Свято-Вознесенский храм в эти годы перешел в руки «обновленцев», что не спасло его от закрытия в 1938-м.

Явление Николая Угодника

В отличие от разобранного Троицкого собора и взорванного Стефановского, Свято-Вознесенский храм уцелел, правда, без крестов и переоборудованный в кузницу. И через какое-то время там произошел случай, о котором пять лет назад написала газета «Вера».

Кузница работала круглые сутки, и как-то зимним вечером в третью смену заступил кузнец Леонтий Ковальчук. Ровно в полночь он услышал, как открылась дверь, и увидел седобородого старца в белом холщовом одеянии до пола. Он спросил: «Вы к кому?», а в ответ услышал: «А разве это не церковь?». Кузнец объяснил незнакомцу, что раньше здесь действительно была церковь, но теперь это кузница. Незнакомец же настаивал на том, что это все-таки церковь и… неожиданно на глазах кузнеца исчез.

В полном смятении Леонтий Ковальчук пришел домой, разбудил свою маму, рассказал про этот случай, и она ему разъяснила, что незнакомец – не кто иной, как почитаемый во всем мире святой Николай Угодник, и неслучайно он явился в бывшую церковь именно в Николин день. Из этого события мать кузнеца сделала вывод, что церковь вновь откроют. Так и случилось, но далеко не сразу.

В 1960-е годы в этом здании разместили хлебозавод, а в 1986-м – отдел этнографии Республиканского краеведческого музея. В 1989 году на страницах газеты «Красное знамя» развернулась полемика: вернуть церковь верующим или оставить за музеем? Большинство высказалось за ее передачу религиозной общине.

Вторая жизнь

После возвращения храма верующим начались работы по его обустройству. Для начала требовалось восстановить внешний вид церкви, а потому воспроизвели в прежнем виде купол с крестом. А вот колокольню пришлось «урезать» – из трехъярусной она стала двухъярусной. По мнению руководства расположенного рядом с храмом аэропорта, высокая колокольня представляет опасность приземляющимся самолетам.

Мастер-резчик из Прикарпатья Иосиф Долганич из горной липы изготовил пятиярусный иконостас. Православные художники В. Пикляр и П. Захарчук заново расписали стены и своды храма, зачастую используя шедевры русских мастеров. Так, на потолке центральной части храма легко узнать знаменитую фреску Виктора Васнецова «Крещение Руси» и картину Александра Иванова «Явление Христа народу».

Верующих привлекают хранящиеся в этом храме святыни, такие как частица мощей и икона Блаженной Матроны Московской – одной из самых известных и почитаемых в России святых. Открыты для поклонения частицы мощей святого архиепископа Луки (в миру Валентина Войно-Ясенецкого). Он известен не только как религиозный деятель, но и как талантливый хирург, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии.

С 1990 по 2004 гг. Свято-Вознесенский храм имел статус кафедрального собора. В начале нынешнего века эта функция перешла к заново отстроенному Свято-Стефановскому собору.

Игорь БОБРАКОВ.

Фото автора и из открытых источников в интернете.