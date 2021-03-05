21 февраля «Трибуна» сообщила о том, что в связи со вспышкой «свиной чумы» в Сыктывкаре, Корткеросском и Сыктывдинском районах введен режим чрезвычайной ситуации. Минсельхоз Коми объявил, что зараженные животные в эпизоотическом очаге (их насчитали 906 голов) будут изыматься для уничтожения и утилизации.

А 28 февраля в редакцию позвонил пенсионер из сыктывкарского садового товарищества «Магистраль» и рассказал, что какие-то люди без предъявления документов и без спецодежды требуют выдать им имеющихся в его хозяйстве животных. Но он не пускает их во двор…

Очаг заражения

Известие об эпидемии наделало немало шума, особенно информация о том, что сжигать «чумных» свиней будут недалеко от Верхней Максаковки. Чтобы прояснить ситуацию, туда в прошедшую среду приехал министр сельского хозяйства Коми Денис Шаронов. На этой встрече побывал и корреспондент «Трибуны».

Министр рассказал максаковцам, что очаг заражения был выявлен в середине февраля в личном подворье в поселке Краснозатонский. От атипичной чумы свиней (АЧС) нет ни лекарств, ни вакцины. Вирус переносится от заболевших животных различными путями – через животных, людей и даже комаров. Избавиться от него можно лишь одним способом – не дать распространиться за пределы зараженной зоны.

Для человека вирус не опасен. Но в радиусе 19 км от очага у хозяев должны изъять всю свинину – самих животных и их мясо – для дальнейшей утилизации, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни. После утилизации свиней карантин будет снят (но это произойдет не раньше июля). Однако даже после снятия карантина в 19-километровой зоне еще целый год нельзя будет разводить свиней.

Отвечая на вопросы местных жителей, министр сообщил, что в 50-ти домохозяйствах изъято 612 голов свиней, остальные животные оказались за зоной заражения, поэтому им не грозит уничтожение. 1 марта вся операция по изъятию поголовья была закончена.

«Свинячий» скандал

А теперь вернемся к скандальному инциденту в садовом товариществе «Магистраль». Оно находится в местечке Лемью под Сыктывкаром и имеет как бы «двойное гражданство» – территориально относится к Корткеросскому району, участковый инспектор находится в Визябоже, откуда он и приехал в товарищество, когда там произошел «свиной конфликт». Кроме того, при «разборках» присутствовал и старший офицер из МВД в сопровождении десятка полицейских.

Конфликт между сотрудниками ветслужбы возник с семьей Кислициных, которая живет здесь уже почти восемь лет. Супруги переехали в Сыктывкар из Инты по программе переселения. После выхода на пенсию Кислицины выбрали местечко Лемью и построили здесь большой дом. Сейчас в доме проживают восемь душ, двое малышей посещают в Визябоже школу и детсад, взрослые дети работают в Сыктывкаре.

Для пропитания семья держала свиней, которые находились на ветеринарном учете. «Магистраль» расположена на 21 километре дороги от Сыктывкара, поэтому Кислицины считали, что их хозяйство – вне зоны заражения. И очень удивились, когда к ним пришли двое цивильно одетых мужчин и заявили, что намерены забрать свиней.

Валентин Кислицин потребовал предъявить необходимые документы, которых у визитеров не оказалось. На другой день в дом явились уже четыре человека, которые показали распоряжение об изъятии животных. Однако они были без спецодежды, масок и каких-либо защитных средств, поэтому пенсионер не пустил их к животным.

1 марта за воротами двора Кислициных, как они рассказывают, выстроилась целая кавалькада машин: были здесь «скорая» и даже «реанимация», десяток полицейских на УАЗах, прокурор на машине, экскаватор и огромный грузовик. К счастью, обошлось без штурма.

Мясо забрали, выдали справку

Тем не менее, грузить туши свиней в своем дворе Валентин Кислицин не разрешил: по закону, все помещения, где обитали зараженные животные, должны быть обработаны термически, земля перекопана на два метра.

Приехавшей «спецбригаде» пришлось выносить туши животных за ворота на носилках. Там их взвесили, затем с помощью экскаватора загрузили в кузов КамАЗа. В итоге Кислицин получил справку-акт о том, что у него изъяли энное количество мяса, за которое он впоследствии получит компенсацию. После этого механизированный караван уехал…

Теперь Кислицины ломают голову: как им пополнить семейную казну, ведь свинюшки были весомой прибавкой к «продуктовой корзине» пенсионеров. А теперь им полтора года придется обходиться чем-то другим.

Анатолий ПОЛЬКИН.