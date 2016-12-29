«Чувашский след»: возможно, что мошенников «крышевали» высокопоставленные чиновники

Недавно возбуждено уголовное дело в отношении чебоксарского ООО «Удобно-Сбережения», филиалы которого до весны минувшего года функционировали в десятках городов страны, в том числе и в столице Коми.

Эта финансовая организация, принимала вклады аж под 168 (!) процентов годовых и успела собрать с доверчивых граждан огромную сумму. Правда, какую точно, похоже, уже не узнать, поскольку сотрудники этой «конторы» перед ее закрытием успели замести следы, изъяв из электронной базы данных информацию о своих клиентах.

Если в других российских городах, где были созданы комитеты пострадавших вкладчиков, отдельные электронные данные о клиентах «Удобно-Сбережения» и вложенных ими суммах все же удалось более-менее восстановить, то в Сыктывкаре ситуация хуже. Созданием комитета пострадавших вкладчиков никто заниматься не хочет.

Огласите весь список…

— У нас есть данные только о 96 сыктывкарских вкладчиках, которые после закрытия местного филиала «Удобно-Сбережения» сами обратились с заявлениями в полицию или в прокуратуру города, — говорит следователь УМВД России по Сыктывкару Евгений Ковалевич. — Они вложили более 40 миллионов рублей. Но это только те, кто написал заявления. Сколько всего было вкладчиков — до сих пор не известно. Сейчас ведутся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления.

— Неужели так сложно выйти на руководителей ООО «Удобно-Сбережения», ведь эта структура была официально зарегистрирована, арендовала шикарные апартаменты? В Сыктывкаре филиалом руководил сначала Артем Пиков, а после него в течение трех месяцев — Павел Бондаренко. Известны и фамилии операторов, принимавших деньги.

— Ну, Бондаренко-то мы допрашивали много раз, он был наемным работником, как, впрочем, и девушки-кассиры, — пояснил следователь. — А вот про Пикова впервые слышу…

А ведь известно, что Павел Бондаренко незадолго до закрытия ООО «Удобно-Сбережения», уже после того, как были приостановлены все финансовые операции, выезжал в Чебоксары и встречался с руководителями непосредственно в головном офисе. Не он ли виноват в том, что не были сохранены электронные данные о сыктывкарских вкладчиках?

По признанию Евгения Ковалевича, материалы о деятельности ООО «Удобно-Сбережения», собранные в Сыктывкаре, разнятся с материалами чувашской полиции, и это очень осложняет процесс привлечения мошенников к ответственности.

Между тем ходят упорные слухи, что бывшие руководители ООО «Удобно-Сбережения» уже давно сбежали с деньгами за границу. И якобы мошенников «крышевали» высокопоставленные чиновники Чувашии.

Суд да дело

Наказать жуликов, а уж тем более вернуть деньги — задача непростая. Во-первых, пострадавшим вкладчикам надо подать заявление в УМВД по Сыктывкару.

Во-вторых, не стоит ждать окончания расследования, которое может затянуться. В течение года, пока не истек срок давности, следует подать исковое заявление в суд. Но не в Сыктывкарский (типичная ошибка), а в Московский районный суд города Чебоксары, где и находился головной офис ООО «Удобно-Сбережения».

После того, как судебный вердикт будет вынесен в вашу пользу, нужно добиться скорейшего предоставления вам исполнительного листа.

К сожалению, чувашские судебные приставы, мягко говоря, не спешат. Истцы имеют право обжаловать действия приставов в десятидневный срок, обратившись в суд. Также в течение года можно выслать приставам исполнительный лист повторно. Отдельные вкладчики так и поступают, а еще подают иски на судебных приставов, которые под разными предлогами пытаются затянуть процесс исполнения судебного производства.

Выяснилось, что руководителем ООО «Удобно-Сбережения» является Огородников Михаил Николаевич. Его долго искали, но сейчас г-н Огородников арестован.

В общем, надежды у вкладчиков есть. Хотя если даже им и вернут деньги, на это могут уйти долгие годы.

Василий КИЧИГИН.