Сыктывкарец Яков Шлегель исходя из тактических соображений семьи, отправился в отпуск по уходу за ребенком.

Фраза «мужчина в декрете» для многих звучит столь же комично, как «беременный мужик». Однако никого из друзей Якова его решение уйти в «декрет» не рассмешило. В штыки принял эту новость только его начальник. Даже, подыскивая причины, грозился уволить. Но Яков отступать не собирался. По закону, на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет с выплатой пособия папы имеют такое же право, как и мамы. А уж кто из них займется карьерой, а кто – памперсами, решать семье.

Поначалу с рождением дочки уходить в «отцовский отпуск» Яков не планировал. Все шло по стереотипной схеме: мужчина остается добытчиком, женщина растит дитя. Но когда Полине исполнилось 5 месяцев, его жене Владе поступило давно желанное предложение. Она не первый год мечтала устроиться в школу учителем русского языка и литературы. Ради этого прошла курсы переподготовки, рассылала резюме. Вакансия появилась накануне учебного года, когда Влада уже сидела с малышкой. Супруги не стали искать няню и обращаться к бабушкам, а поступили вопреки патриархальным установкам.

– Для нас решение о том, что я останусь с ребенком, а Влада займется карьерой, было выгодно и с точки зрения финансов, – поясняет Яков.

«Немужская затея»

Работа Якова как фотографа оплачивалась достойно, а вот зарплата Влады была скромной. Ее выплаты в 8 тысяч рублей каждый месяц бесследно растворялись в семейных расходах. Несложные расчеты показали, что с «декретными» для папы, которые составляют 40 процентов от среднего заработка, супруги не будут столь ограничены в деньгах.

Меньше всего Яков ожидал, что к его решению негативно отнесется работодатель. Начальник категорически не хотел предоставлять отцовский отпуск. Сначала, видимо по незнанию, мотивировал это тем, что на предприятие ляжет двойная оплата – Якову и замещающему его работнику. Но все страховые выплаты тому, кто ухаживает за ребенком до 1,5 лет, делает Фонд социального страхования. После завели разговор о сокращении должности. В ход пошли даже бестактные намеки, что «это немужская затея». Но для Якова выбор между работой и семьей был очевиден.

Молодой человек, уйдя в «декрет», без сожаления отстранился от рабочих дел: вышел из всех отвлекающих деловых интернет-чатов и с облегчением забыл про ненормированный график. В редакции фотокорреспондента могли вызвать на съемку в выходной, вечером, за 10 минут до события. Ноги в руки – и вперед! Личная жизнь не в счет. Теперь, «в декрете», хотя ненормированный режим и остался, но главным объектом внимания стала любимая дочка.

Назвать «отпуском» время, которое Яков проводит с ребенком, довольно сложно. Началась круглосуточная работа без перерывов на сон и отдых. Маме-учительнице нужно было дать время на подготовку к урокам, на возможность полноценно выспаться. Поэтому Якову пришлось стать не только папой в декрете, но и домохозяином, взяв на себя часть женских обязанностей – покормить, позаниматься с малышкой, встать к кроватке посреди ночи, сводить к врачу, приготовить обед. Но, по словам Якова, недосыпы и ежедневная рутина ему не в тягость. Несколько раз выручали друзья, которые оставались понянчиться с маленькой Полей.

– Сложилось так, что к обязанностям женщины в декрете у нас относятся пренебрежительно. Мол, я тут на заводе пашу, а что сложного сидеть с ребенком? Но ребенок занимает 90 процентов твоего времени, и ни на что другое нельзя отвлечься, – замечает Яков.

Тем не менее, в этой ситуации Яков Шлегель нашел только плюсы, и в семье начались приятные перемены. Чтобы быть ближе к школе, куда устроилась Влада, семья сменила квартиру и расширила жилплощадь. У фотокора, вечно спешащего по делам, появилась возможность остановиться и поразмышлять.

– Есть тысячи людей, которым проще жить по-стахановски: дом-работа-дом-работа. Я давно понял, что нужно успевать смотреть по сторонам. Время, чтобы осмыслить жизнь и сделать шаг к новому.

Фотографией молодой человек занимается уже больше десяти лет, и, как признается, ему не раз приходила мысль открыть свое дело. «Отцовский декрет» снял с него рабочие обязательства, поэтому пока кормил-растил дочку, Яков между делом вынянчил и свой бизнес-проект. Пару месяцев назад открыл салон «Фотолист», где печатает фото на документы, ретуширует фото, создает календари. Творит все, что связано с его профессиональной деятельностью.

Поймать свой «дзен»

В семье Шлегель принято равноправное родительство – они не делят обязанности на мужские и женские. Заботу теперь уже о годовалой дочке подхватывает тот, у кого больше времени. Когда летом Влада вышла в учительский отпуск, то уже она дала мужу погрузиться в свое дело.

– Мы решили, что когда соберемся за вторым, то в декрет пойдет Влада, – строит планы Яков. – Пусть в следующий раз она поймает этот «дзен».

Мужчинам, которые готовы провести первый год ребенка вместе с ним, Яков советует не бояться осуждения общества и работодателя. «Не нужно комплексовать. Важно понимать, что ты несешь такую же ответственность за воспитание ребенка, как и мать. Если кому-то стремно идти в «декрет», пусть дальше работает на заводе. Я считаю, в жизни периодически нужно что-то менять. И декрет дает офигенную возможность заняться чем-то новым», – говорит молодой отец.

Многие мужчины пропускают какие-то основополагающие моменты из жизни ребенка: первый шаг, первое слово. Якову посчастливилось первым увидеть, как Полина впервые встала в кроватке, как поползла. И хотя первое слово у дочки было «мама», а потом только «папа», Яков, похоже, не в обиде. Ему еще предстоит вместе с ней разучить имена всех диснеевских принцесс и научиться варить суп из одуванчиков.

Наталия БЕШКАРЕВА.