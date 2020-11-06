Дело генерала МВД поступит в суд Расследование дела о взятке закончено

Следственное управление СК России по Республике Коми выделило в отдельное производство уголовное дело в отношении экс-главы республиканского МВД Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки, и завершило расследование.

Материалы на следующей неделе передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего дело направят в суд. Об этом «7×7» рассказал адвокат Половникова Асад Джабиров.

По информации защитника, изначально в деле Половникова фигурировали посредник и взяткодатель, но в августе 2020 года следствие решило выделить дело экс-главы МВД в отдельное производство, посчитав, что уголовные дела фигурантов между собой не связаны. Адвокат Половникова планирует обжаловать решение следователей в суде. По его мнению, дело должно рассматриваться в полном объеме.

Как пишет портал «7х7», защита Половникова планирует добиться оправдательного приговора в суде. Джабиров уверен, что никаких оснований для обвинения гене-

рала нет.