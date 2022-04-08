В 2019 году «Трибуна» опубликовала статью «Чиновники создали в Ухте уникальную систему ЖКХ». Речь шла о том, что 15 лет назад с подачи тогдашнего мэра Ухты Олега Казарцева в городе началось «реформирование» коммунального хозяйства. А последствия приходится расхлебывать и сегодня.

Раздолье для коррупции

Следует напомнить, что «реформа» ЖКХ проводилась по всей стране. Тогда и появились управляющие компании – фирмы-посредники между собственниками жилья и поставщиками энергоресурсов. Результатом стал рост тарифов, задержка платежей от потребителей (деньги крутились на счетах посредников) и коррупционные скандалы, в которые часто попадали руководители УК. А реальной пользы для ЖКХ от них практически не было. Ее и не могло быть, ведь изначально «управляшки» создавались для обогащения узкого круга лиц, как правило, аффилированных с местными властями. И чиновники сами решали, кому отдать «на кормление» управляющие компании.

Да, так было везде, но все-таки есть нюансы. Ухтинская мэрия действовала особенно рьяно, грубо попирая Жилищный кодекс РФ. В пожарном порядке в многоквартирных домах были созданы почти три сотни ТСЖ, председателями которых (это было главное ухтинское «ноу-хау») становились… чиновники городской администрации. После чего ТСЖ, как крепостных, «пристегнули» к наспех сколоченным УК, а всю «коммунальную вертикаль» увенчали два муниципальных предприятия – МУП «Общий дом» и «Ухтажилфонд» (будущий ООО «Региональный оператор Севера»).

И еще одна ухтинская новация, так сказать, «вишенка на торте»: внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения были (волевым решением мэрии) изъяты из общего имущества и переданы «Ухтаводоканалу» в хозяйственное ведение.

В бой идут управдомы

Первое время рядовые собственники жилых помещений не принимали никакого участия в управлении домами – не хватало элементарных знаний. Чтобы им помочь, был создан Координационный совет управдомов Ухты, а при нем начала работать Школа, в которой изучались азы жилищного законодательства и готовились председатели Советов домов.

Кроме того, в противовес УК, возникшим с подачи чиновников, в Ухте появились и альтернативные управляющие компании, такие как ООО «УК № 1» и ООО «Март». Это были зачатки относительно честной конкуренции на рынке услуг по управлению МКД.

Борьба ухтинских общественников за права собственников МКД принесла плоды. С большим трудом, но все-таки удалось ликвидировать 282 ТСЖ, созданных незаконно. Муниципальное предприятие «Общий дом», в основном обслуживавшее «малосемейки», обанкротилось. А внутридомовые сети водоснабжения и канализации, по решениям арбитражных судов, были возвращены в состав общедомового имущества.

Несмотря на эти локальные успехи, «особая ухтинская система ЖКХ» сохраняется и поныне. В ней удалось пробить лишь несколько брешей, но в целом она устояла. И продолжает пользоваться покровительством городских чиновников и надзорных органов.

Два кодекса: Жилищный и Уголовный

Лучшее тому подтверждение – скандальная история с двойными квитанциями по оплате расходов на содержание и ремонт общедомового имущества. Началась она еще в мае 2015 года, когда собственники жилых помещений дома № 61 по ул. Ленина расторгли договор с одной управляющей компанией

(ООО «УК № 1») и выб-рали себе другую (ООО «Ухтажилфонд»). После чего стали получать счета на оплату и от «новой», и от «старой» компаний.

Жильцы обратились в прокуратуру. В октябре 2017 г. против директора

«УК № 1» Вадима Иванова было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, которое более полутора лет рассматривалось в Ухтинском городском суде. Но все закончилось пшиком.

Суд вернул дело прокурору для устранения процессуальных недочетов. А ухтинские следователи целый год искали, но так и не смогли найти признаков преступления и установить существенный вред, причиненный подозреваемым.

В итоге 23 декабря 2021 года младший лейтенант ОМВД по Ухте вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Вадима Иванова.

Более того, бывшему обвиняемому направлено извещение, что он имеет право на реабилитацию. То есть может претендовать на возмещение материального вреда, нанесенного ему за время уголовного преследования. А также вреда морального. И прокурор от имени государства должен принести ему официальные извинения в средствах массовой информации.

Итак, закон торжествует. Чего не скажешь о жильцах дома № 61. Ведь как ни крути, а платили они по двойным квитанциям.

В сухом остатке

Из судебного вердикта вытекает, что г-н Иванов действовал правомерно, то есть ООО «УК-1» было вправе выставлять счета собственникам МКД. А отсюда следует, что такого права не имела вторая «укашка» – ООО «Ухтажилфонд». И по идее, фирма должна вернуть жильцам деньги. Но для этого потерпевшим снова нужно обращаться с исковым заявлением в суд. Хотя вряд ли у них это получится – срок исковой давности уже истек.

Как говорится, всем спасибо, все свободны. Вадим Иванов – от уголовной ответственности, обитатели дома № 61 – от собственных денег. При этом, как ни парадоксально, обе стороны пострадали. Но разница в том, что г-н Иванов может получить компенсацию, а жильцы – ничего.

Получается, ухтинские правоохранители, в течение нескольких лет разбиравшие это дело сквозь призму Жилищного кодекса РФ, сработали, по сути, вхолостую.

Владимир ИВАНОВ,

член Координационного совета управдомов г. Ухты.